Comertul s-a mutat cu mult timp in urma din lumea offline in cea online, in ziua de azi milioane de oameni folosind deja serviciile de cumparaturi online de produse sau servicii pe diferite site-uri. Exista companiii mari de comert care nu mai au nevoie de promovare online pentru ca sunt deja cunoscute in intreaga lume. Acestia au milioane de produse pe care le vand in intreaga lume prin diferite modalitati de transport. De unele dintre ele cu siguranta ai auzit, insa iata care sunt 8 cele mai mari companii de comert electronic din lume:

1.Amazon

Fondata in 1994 in Seattle de catre Jeff Bezos, Amazon este compania care a devenit in ultimii ani un nume atat de cunoscut atunci cand vine vorba despre cumparaturi online. Aceasta companie are in prezent cele mai mari venituri din lume cu toate ca inceputurile sale nu au fost prea remarcabile, la inceput fiind nu mai mult decat o librarie online.

Fondatorul isi amineste chiar si titlul primei carti pe care a vandut-o din garajul sau in iulie 1995 “Conceptele de fluide si analogiile creative: Modele computerizate ale mecanismelor fundamentale ale gandirii.”

2. Jingdong

Aceasta companie de comert electronic care opereaza din Beijing este prima dintre cele trei companii chineze importante pe care le enumeram. Rivalat de Alibaba, cel mai popular, Jingdong are peste un sfert de miliard de utilizatori inregistrati in 2018. Compania a fost fondata in 1998 si a inceput sa tranzactioneze online sase ani mai tarziu. Astazi, compania isi marcheaza sistemul de livrare de inalta tehnologie, format din roboti si drone.

Acum, daca masuram capitalizarea de piata, JD.com este semnificativ mai mic decât Alibaba. Cu toate acestea, daca o evaluam dupa veniturile din anul trecut, JD.com a avut peste 15 miliarde de dolari in plus. Daca comparam numarul de angajati, JD.com are peste 137.000, in timp ce Alibaba are in prezent putin peste 65.000.

Jingdong-ul intentioneaza sa construiasca aeroporturi pentru drone. Au facut chiar si o echipa cu oameni de stiinta pentru a proiecta drone care ar putea transporta marfuri cu o greutate de pana la o tona.

3. Alibaba

Putini oameni nu au auzit despre povestea de succes a lui Jack Ma, fondatorul Alibaba Group. Dupa ce a fost respins de la peste 30 de posturi la inceputul anilor 1990, a inceput sa creeze site-uri web pentru companii cu sotia sa si un prieten. Afacerea a crescut exponential si in anul 1999 a fost fondat Grupul Alibaba, cel mai mare retailer din lume in prezent care opereaza in peste 200 de tari.

4. eBay

Cunoscutul logo al eBay-ului este pentru multi un simbol al anilor 1990. Aceasta companie a fost una dintre primele companii de succes care au epitomizat cumparaturile online. Compania a fost fondata in 1995 in San Hose, California, iar cea mai distinctiva caracteristica a acesteia este functia de licitatie online, alaturi de o optiune conventionala de cumparare imediata.

O data s-a intamplat ca un intreg oras sa fie vandut pe eBay. S-a intamplat in 2012, cand doi cumparatori vietnamezi au achizitionat orasul Buford din Wyoming pentru suma de putin sub un milion de dolari.

5. Rakuten

Rakuten este o companie japoneza de e-commerce lansata in 1997. Aceasta opereaza cea mai mare banca online din Japonia, pe langa cumparaturile online si platile cu cardul de credit. In total, Rakuten Group administreaza aproximativ 70 de companii, de la aplicatia de mesagerie instantanee Viber utilizate pe scara larga (cunoscuta oficial ca Rakuten Viber in 2017) pana la logo-ul lor pe tricourile FC Barcelona.

Rakuten s-a asociat cu Walmart in Japonia pentru a livra produse alimentare care pot fi achizitionate online si livrate la usa utilizatorului printr-o intreprindere comuna Walmart-Rakuten.

6. B2W Companhia Digital

Aceasta companie de retail online cu sediul in Brazilia este cea mai mare de acest fel din America Latina. B2W Companhia Digital detine o cota de piata de 50%. A fost fondata in 2006 si este foarte competitiva, detinand numeroase site-uri de cumparaturi. B2W a anuntat recent o mutare pe piata americana.

Brandurile B2W Digital Americanas.com, Submarino, Shoptime, SouBarato, Digital Finance, Submarino Finance si B2W Services se mandresc cu o gama larga de servicii, inclusiv, dar fara a se limita la: telesale, cataloage, TV, internet si canale de distributie a ziarelor.

7. Zalando

Destul de surprinzator, aceasta este prima companie europeana de comert online. Sediul central al lui Zalando se afla la Berlin si au predominant magazine online care vand articole de moda, precum imbracaminte si incaltaminte.

8. Groupon

Aceasta companie americana de e-commerce lansata la Chicago in 2008 a modificat conceptul de cumparaturi online cu reducerile de grup. Cum functioneaza? Isi conecteaza abonatii la afaceri locale dintr-unul din 500 de orase din intreaga lume. Principiul este simplu: utilizatorii obtin o reducere, iar proprietarii de afaceri cresc veniturile; este o situatie castig-castig.

In 2012, CBS a creat un sitcom despre doi tipi care lucreaza in Groupon, numit Friend Me. Spectacolul nu a difuzat niciodata si a fost anulat un an mai tarziu.