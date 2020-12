In ultima vreme oamenii petrec in casa mai mult timp ca niciodata si sunt nevoiti sa gaseasca activitati cu care sa isi umple timpul intr-un mod creativ. Retelele de socializare sunt asaltate de cei care s-au apucat de copt paine cu maia, gradinarit, gatit, realizare bijuterii, pictura, si multe altele.

Daca tu nu ai gasit inca acea activitate creativa care sa te faca sa simti ca timpul petrecut in casa trece placut si eficient, iti prezentam cateva idei din care te poti inspira.

Tricotatul

Nu ar fi frumos sa poti purta pulovere, ciorapi, caciuli sau rochii tricotate chiar de tine? Sau sa iti faci singura o patura groasa si calduroasa din fir de lana gigant in care se te infasori cand iti bei cafeaua in fata ferestrei? Sau sa ii rasfeti pe cei dragi cu piese vestimentare realizate chiar de mana ta? Daca raspunsul este da, acum ai cel mai bun moment sa te apuci de tricotat. Pe internet vei gasi tutoriale de la A la Z cu tot ce ai de facut si, totodata, poti cumpara online tot ce iti trebuie – andrele, fire, accesorii, etc.

Pictura

Nu stii daca ai sau nu talent la pictura pana nu incerci. Timp ai, cursuri sunt online, materiale la fel – mai ramane doar sa iti faci curaj si sa incepi. Pictura, ca orice activitate creativa, iti stimuleza emisfera dreapta si poate fi un mod fermecator de petrecere a timpului. Totodata, iti ofera sansa de a crea imagini si tablouri pe care sa le poti darui celor apropiati. Iar perspectivele sunt multe, pentru ca poti picta pe hartie, pe panza, pe ceramica, pe piele sau… pe pereti. Imaginatia este limita!

Fabricarea berii

Daca te numeri printre cei care cauta o activitate practica, distractiva, dar mai putin creativa, te poti orienta catre fabricarea berii in casa. Pe internet gasesti dispozitive speciale pentru fermentarea berii, sau, daca vrei o provocare si mai mare, te poti gandi sa le realizezi singur.

Croitorie

La prima vedere, masina de cusut poate fi intimidanta pentru orice persoana care nu a mai cusut. Cu toate acestea, dupa un mic antrenament, s-ar putea sa descoperi ca este chiar placut sa o utilizezi si sa te atraga ideea de a te apuca de croitorie. Incepe prin a coase ceva simplu, cum ar fi o fata de masa sau o perdea si apoi incearca sa faci o piese vestimentara simpla, cum ar fi o fusta sau o bluza. Daca te prinde pasiunea pentru croitorie, nu pot decat sa te felicit, pentru ca poate deveni usor o sursa de venit.

Desen

Nu trebuie sa fii profesionist ca sa te bucuri de momentele in care lucrezi la o schita in creion. Daca ai posibilitatea de a sta afara, incepe prin a desena ceea ce vezi in jur. Ai nevoie doar de un bloc de desen, cateva creioane de calitate, o radiera si o ascutitoare.

Confectionare bijuterii

Bijuteriile lucrate manual sunt in prezent foarte apreciate. Pe langa faptul ca iti vei utiliza timpul intr-un mod placut si creativ, bijuteriile pe care le faci le poti darui, vinde sau purta la tinute variate. Pentru inceput, vei avea nevoie de materiale precum fir, margele, incuietori sau agatatori, dar nu este nicio problema, pentru ca le poti cumpara pe toate online.

Broderie

Indiferent daca vrei sa adaugi o floare pe jacheta denim a fetitei sau sa creezi lucrari de arta complexe, broderia este usor de invatat si de realizat in timp ce asculti o carte sau muzica preferata. Apucat-te de broderie pentru a putea personaliza diverse piese vestimentare sau a face goblenuri.

Fabricare lumanari

O lumanare draguta va fi intotdeauna apreciata si o poti realiza singura atat de usor. Mai mult, poti crea arome personalizate, poti adauga flori uscate sau pigmenti pentru a o face unice. Daca iti va placea, curand vei putea sa transformi aceasta pasiune intr-o sursa de venit pentru ca lumanarile lucrate manual, unicate si personalizate, sunt la mare cautare.