Ai aflat ca esti insarcinata si acum iti faci o multime de griji referitor la perioada care va urma? Sa stii ca nu esti singura care trece prin aceste momente! Toate viitoarele mamici, dupa perioada de fericire de la inceput cand au aflat minunata veste, trec printr-o perioada de temeri si intrebari. Deci este firesc sa ai acum intrebari, unele poate copilaresti! Nu te sfii sa cauti raspunsul si ramai increzatoare in tot ceea ce va urma pentru ca natura lucreaza intotdeauna cat se poate de bine!

O sa trecem acum in revista pentru tine cateva din cele mai importante lucruri pe care trebuie sa le stii despre sarcina.

1.In perioada de sarcina memoria nu te mai ajuta la fel de mult

Un lucru mai putin cunoscut este faptul ca, datorita schimbarilor hormonale, capacitatea de memorare a viitoarei mamici se micsoreaza considerabil. Deci, draga mea, daca ai observat ca nu mai retii informatiile la fel de usor ca inainte, sau poate chiar deloc, nu te speria! Ceea ce se intampla este perfect firesc si, de indata ce vei naste, iti vei redobandi aceasta functie.

2. In perioada sarcinii vei retine lichide si vei avea nevoie de pantofi cu un numar mai mare

Sunt sigura ca te-ai gandit deja ca in curand vei avea nevoie de haine mai largi, dar sa stii ca si de incaltari mai mari! Sa nu fii surprinsa daca, intr-o buna zi, o sa constati ca nu iti mai vin pantofii! Din nou, e un fenomen firesc si perfect normal – ai retinut lichide si piciorul s-a marit. Sigur, in scurt timp dupa nastere, iti vei redobandi masurile initiale

3.Copilul te aude in perioada de sarcina

Sa nu ai nici un dubiu asupra faptului ca poti incepe sa vorbesti si sa comunici cu copilul tau inca de pe acum! Micuta faptura aude vocea ta, dar si o mare parte din sunetele din jurul tau. Cu siguranta ca nu intelege, dar va deveni curand sensibil si receptiv la tonul vocii tale. De aceeea, draga mea, nu ezita sa vorbesti cu el pe un ton bland. Poti chiar sa ii citesti povesti sau sa ii pui muzica.

4.In perioada sarcinii cauta sa ai mereu o atitudine pozitiva

Este posibil ca in aceasta perioada sa fii mai sensibila decat de obicei. Unele femei trec prin perioade mai putin fericite, si chiar se vorbeste despre depresia prenatala. Oricum ar fi, tu cauta sa ramai optimista, zambitoare si fericita, pentru ca toate senzatiile si sentimentele tale influenteaza in mod direct mica faptura de care acum esti raspunzatoare.

5.Depresia postnatala

Daca nu ai cunoscut depresia in timpul sarcinii, este foarte posibil ca ea sa apara dupa sarcina. Din nou, schimbarile hormonale sunt cauza! Sa nu te sperii daca vei constata ca esti cu mult mai sensibila decat de obicei si ai tendinta sa plangi din orice! Depresia postnatala, insa, nu va tine mai mult de 3 saptamani. Daca observi ca perioada se prelungeste, sa stii ca ceva nu este in regula.

6.Nastere normala sau cezariana?

In prezent nasterea prin cezariana a devenit o moda si tot mai multe femei, din dorinta de a nu suferi, o aleg. Draga mea, daca nu exista motive medicale pentru care sa nasti prin cezariana, opteaza pentru nasterea normala. Atat tu, cat si bebelusul veti avea numai de castigat. Da, durerile exista, dar beneficiile unei nasteri normale sunt incontestabile. Cu siguranta bebelusul tau va fi mult mai sanatos, iar tu vei uita repede toate acele dureri.

7.Pregateste-te pentru alaptare

Sunt sigura ca deja cunosti beneficiile hranirii bebelusului la san si ca iti doresti sa alaptezi de indata ce ai nascut. E minunat, si chiar poti face acest lucru, mai ales daca incepi pregatirea din timpul sarcinii. Intreaba medicul cum sa procedezi ca sa iti formezi mamelonul si sa pregatesti sanul pentru acest moment magic.

8.Miscare si soare – elemente de care ai nevoie pe toata perioada sarcinii

Daca vrei sa ai o nastere usoara si un copil sanatos, cauta sa ramai cat poti de activa pe toata perioada sarcinii. Nu exagera insa in ceea ce faci! Miscarea va fi corelata cu trimestrul de sarcina in care esti, iar la soare nu te vei expune decat in momentele cele mai favorabile ale zilei. Va veni si momentul acela in care iti vei dori sa stai cat mai mult intinsa in pat – nu ceda tentatiei, mobilizeaza-te si fa macar o mica plimbare prin aer curat.

Afla mai multe despre schimbarile care apar in sarcina si dezvoltarea bebelusului in articolul sarcina pe saptamani.