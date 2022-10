Cainele este cel mai loial prieten si insotitor pe care il poti avea si este firesc sa iti doresti sa stii cat mai multe lucruri despre el. Pe Blanitza.ro vei gasi numeroase articole captivante, dar trebuie sa citesti si acest articol pentru a afla cateva lucruri uimitoare despre prietenul tau blanos.

Nasul cainelui este umed pentru ca…

Sigur stii ca nasul cainelui este printre primele zone care pot semnala o problema de sanatate si ca acesta ar trebui sa fie mereu umed. Dar stii si de ce?

Ei bine, acest lucru il ajuta sa capteze si sa analizeze mirosurile. Nasul cainilor secreta un mucus special care contribuie la absorbtia substantelor chimice si, cand cainele se linge pe nas de fapt ia o mostra pe care o va identifica ulterior.

Cainii au trei pleoape

Putini crescatori stiu acest lucru, dar cainii au trei pleoape. A treia pleoapa se numeste membrana nictitanta si are rolul de a proteja si lubrifia ochiul cainelui.

“A Day in the Life” are un sunet care poate fi auzit doar de caini

Intr-un interviu acordat in 2013, Paul McCartney a declarat ca a adaugat la sfarsitul melodiei Beatles “A Day in the Life” un sunet pe o frecventa pe care numai cainii o pot auzi. Prin urmare, daca asculti melodia, fii atent la cainele tau. Cum reactioneaza la finalul cantecului?

Exista trei caini care au supravietuit scufundarii Titanicului

La clasa intai a Titanicului erau trei caini si toti au supravietuit scufundarii vasului. Unul era un catelus pe care stapanul la infasura intr-o paturica pentru a crea impresia ca are un copil si a avea prioritate in barcile de salvare. Ceilalti doi au fost un pomeranian si un pechinez si amandoi au fost salvati.

Terra Nova este un salvamar extraordinar

Intrucat au blana rezistenta la apa si labute palmate, cainii din rasa Terra Nova sunt salvamarii supremi. Acestia au fost crescuti initial ca ajutoare pentru pescari si pentru a salva oamenii de la inec.

Unii proprietari de Terra Nova se amuza pe seama faptului ca, atunci cand vor sa inoate, cainele incearca sa ii salveze de la inec.

Simtul olfactiv al copoilor este acceptat ca proba in instanta

Potrivit publicatiei online PBS, cainii din rasa Bloodhound au mirosul atat de bun incat este acceptat ca proba in instanta. Aceasta rasa poate depista mirosul mai vechi de 300 de ore si poate tine urma pe o distanta de peste 200 de km.

Ogarul poate concura cu ghepardul

Ogarii sunt alergatori excelenti pe distante lungi si pot mentine viteza de 35 m/h pe o distanta de pana la 11 km. Pe de alta parte, chiar daca este incredibil de rapid, ghepardul isi poate mentine viteza pentru maximum 300 m, asa ca va fi depasit usor de ogar.

Multi dalmatieni nu aud cu o ureche

Potrivit Universities Federation for Animal Welfare (UFAW), 30% dintre dalmatieni sunt surzi de o ureche si 5% chiar nu aud deloc. Acest lucru are drept cauza o gena care confera animalelor blana alba si ochii albastri. Dalmatienii cu pete negre mari sunt de cele mai multe ori surzi.