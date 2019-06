Producatorii de masini anunta aparitii interesante in industria automobilelor in urmatorii doi ani. Acestia continua sa dezvolte o gama larga de modele noi de automobile in fiecare sector de piata unica. Unii dintre ei sunt pe deplin implicati in electrificare, venind cu o gama noua de hibride iar altii ramani fideli motoarelor conventionale pe benzina. Ce va puteti astepta sa vedeti in showroom-uri in urmatorul an? Iata cateva dintre masinile care sunt anuntate ca vor aparea in anul 2020.

Fiat 500

Va exista un nou Fiat 500 si in anul 2020, iar Fiat a confirmat ca viitorul model va fi mult mai luxos si disponibil doar ca masina electrica. In schimb va pastra dimensiunea compacta, dar va oferi mult mai mult spatiu interior si tehnologie. Va costa mai mult decat masina actuala, insa Fiat a lansat multe modele editie speciala 500, care au tendinta de a fi mult mai scumpe decat versiunile de baza.

Hyundai i10

In timp ce Fiat 500 si Volkswagen vor fi produse doar pe energie electrica, se crede ca un nou Hyundai i10 va fi disponibil cu un motor pe benzina. Modelul i10 va fi disponibil cu un touchscreen de dimensiuni mari de opt inci deoarece Hyundai doreste sa creasca nivelul echipamentului chiar si la cea mai mica masina.

Seat el-Born

Seat va aparea in anul 2020 cu prima masina electrica. Bazat pe modelul Volkswagen I.D., Seat el-Born va avea o atmosfera sportiva si va putea atinge pana la 260 km/h. Va avea o marime similara hatchback-ului Seat Leon, dar va fi mai spatioasa datorita lipsei motorului si a evacuarii.

Alfa Romeo Tonale

Alfa Romeo va iesi pe piata cu un SUV surprinzator pe care l-a facut deja cunoscut la Salonul Auto de la Geneva. Mai mic decat Stelvio, Tonale (numit si dupa o trecere de munte italiana) va fi disponibil cu puterea unui hibrid.

Peugeot 2008

Dupa noul Peugeot 208, noul SUV mic 2008 va fi vedeta anului 2020 pentru acest producator. Va imprumuta stilul agresiv nou de la hatchback-ul 208 si vor fi versiuni atat hibride, cat si electrice. Modelul electric ar trebui sa poata atinge 280 km/h la fel ca si modelul de la Hyundai Kona Electric.

Audi Q4 e-tron

Audi a prezentat cel de-al doilea SUV electric la Salonul Auto de la Geneva, inainte de lansarea masinii anul viitor. Q4 e-tron va avea o dimensiune similara cu Audi Q3 si ar trebui sa fie mult mai accesibil decat e-tron-ul de 70.000 de lire sterline. Acest model de masini va fi capabil sa se reincarce pana la 80% in aproximativ 30 de minute cu un incarcator rapid. Imbunatatirile care sunt optionale pentru e-tron vor fi disponibile la un cost suplimentar.

Mazda CX-30

Mazda lanseaza un al treilea SUV in gama sa. Mai mare decat modelul CX-3 si mai mic decat modelul CX-5, CX-30 este un SUV de dimensiuni familiale si va concura cu Ford Kuga si Skoda Karoq. Gama motorului va fi in cea mai mare parte benzina, dar Mazda promite ca va avea eficienta unui motor diesel datorita unor tehnologii inteligente. Dispune de acelasi limbaj de design Kodo ca si alte modele Mazda.

BMW M3

Vehiculele cu performante pe benzina vor ramane si in anul urmator in gama celor de la BMW. Urmatorul model BMW M3 va oferi pana la 474 CP, desi o versiune „Pure” pentru entuziasti va oferi o putere mai mica, o cutie de viteze manuala cu sase trepte si un sistem de tractiune pe spate. In caz contrar, este vorba de sistemul de tractiune integrala si vine cu sistemul automat automat al lui BMW. In acest model, 0-62 km / h vor putea fi atinse in mai putin de patru secunde.

