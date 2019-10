Cumparaturile online sunt preferatele multora dintre noi in special pentru ca nu trebuie sa ne deplasam din confortul casei atunci cand vrem sa cumparam lucrurile de care avem nevoie incepand de la alimente pana la incaltaminte si haine. De cele mai multe ori se intampla sa nu tinem cont de buget iar acest lucru poate sa ne cauzeze urmatoarele cumparaturi, fiind nevoiti sa tinem cont de bugetul avut.

Internetul este plin de oferte si oferte interesante, de la coduri promotionale la reduceri masive, daca stii unde sa cauti. Iata cateva sfaturi ultile pentru a te ajuta sa economisesti bani atunci cand vine vorba de cumparaturile online.

Inscrie-te la buletine informative pentru oferte exclusive

Retailerii online doresc sa va puna pe lista de corespondenta, astfel ca multi ofera un stimulent pentru inscrierea la buletinele de informare. La H&M, de exemplu, puteti obtine bani dintr-un articol si livrare standard gratuita la urmatoarea achizitie. Chiar daca un vanzator cu amanuntul nu ofera un stimulent, buletinele informative sunt o modalitate buna de a ramane la curent cu privire la vanzari, evenimente din magazin si alte oferte care v-ar putea avantaja.

Adauga articole in cosul de cumparaturi apoi paraseste site-ul

Un truc pe care l-ai putea incerca atunci cand faci cumparaturi online este sa adaugi produse in cos si dupa aceea sa iesi de pe site fara a face vreo achizitie. Deseori retailerii iti vor trimite un e-mail care iti vor face o oferta pentru produsul pe care l-ai lasat in cos in scopul de a-l achizitiona, fie ca este vorba despre un ceas, o geanta sau un electrocasnic.

Incearca sa nu platesti taxe de livrare

Taxele de livrare pot fi un adevarat soc atunci cand cumperi din magazine online. Exista insa modalitati de a evita acest cost. Unii retaileri ofera posibilitatea sa cumperi de anumita suma de bani fara a plati taxa de livrare, desi unele magazine online o oferta gratuit in functie de promotiile disponibile.

Gaseste cele mai ieftine preturi pe site-urile de comparatie a preturilor

Site-urile de comparare a preturilor reprezinta o modalitate excelenta de a economisi bani, deoarece acestea vor analiza cautarile tale in functie de mai multi comercianti pentru a gasi cele mai bune preturi disponibile.

Acumuleaza mai multe cupoane cu mai multe adrese de e-mail

Adesea, vei constata ca unii comercianti doresc sa trimita cupoane cu o singura utilizare catre un numar select de clienti. Pentru a beneficia de acestea promotie, inregistreaza-te utilizand mai multe adrese de e-mail, astfel incat sa poti primi acelasi cupon de mai multe ori.

Sterge istoricul de navigare si cookie-urile pentru a obtine un pret mai mic

Cand cauti anumite produse sau servicii in magazinul online in general, nu uita sa sterg istoricul de navigare si cookie-urile sau sa utilizezi o fereastra privata a browserului. Daca un site web poate vedea ca deja te uiti la anumite produse (in special zborurile), este probabil ca preturile sa creasca.

Inscrie ziua ta de nastere pentru a beneficia de reduceri

Inscrierea la buletine informative are multe avantaje, dar nu uitati sa completati ziua de nastere la inregistrare. Unele companii, cafenele si restaurante iti vor oferi o reducere de ziua ta, in unele cazuri chiar un cadou gratuit.

Cumpara in afara sezonului

Cumpararea din sezon te poate ajuta sa economisesti mai multi bani. Cand cererea pentru un anumit produs scade atunci poti sa iti cumperi produsele dorite. De exemplu, pretul costumelor de baie in perioada verii va fi intotdeauna cel mai scump. Cumpara in perioada de iarna pentru a beneficia de un pret mai mic.