În județul Suceava, doar 49 din cele 220 de unități de învățămînt adică 20% pot fi deschise cu prezență fizică, începînd de luni, 8 noiembrie, deoarece rata de vaccinare anti-COVID a personalului este de cel puțin 60%, așa cum a stabilit Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Celelalte unități vor funcționa în sistem online. Conform unui raport transmis de Inspectoratul Școlar, în municipiul Suceava, rate de vaccinare de la 60% în sus se înregistrează la următoarele unități: Grădinița cu Program Normal din Obcini, grădinițele cu program prelungit „Micul Prinț” și „La Piticul Vesel”, Școala Gimnazială nr.3, Școala Gimnazială „Grigore Ghica Voievod”, Școala Gimnazială nr.8, Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, Colegiul Național „Petru Rareș”, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir”, Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza”, Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu”, Școala Postliceală Sanitară Centrul de Studii „Ștefan cel Mare și Sfînt” și Școala Postliceală F.E.G. Education.

RATA DE VACCINARE PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Nr. crt. Denumire unitate şcolară (PJ) Rata vaccinare personal (%) 1 SCOALA GIMNAZIALA „IOAN BANCESCU” ADANCATA 27.50 2 SCOALA GIMNAZIALA „LUCA ARBURE” ARBORE 32.89 3 SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 BAIA 48.72 4 SCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE STOLERU” BAIA 50.94 5 SCOALA GIMNAZIALA BALACEANA 55.56 6 SCOALA GIMNAZIALA BALCAUTI 50.00 7 SCOALA GIMNAZIALA BERCHISESTI 31.71 8 SCOALA GIMNAZIALA „GEORGE TOFAN” BILCA 48.48 9 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 BOGDANESTI 50.00 10 SCOALA GIMNAZIALA „VASILE TOMEGEA” BOROAIA 25.00 11 SCOALA GIMNAZIALA BOSANCI 53.70 12 SCOALA GIMNAZIALA BOTOSANA 36.36 13 SCOALA GIMNAZIALA BREAZA 31.58 14 SCOALA GIMNAZIALA BRODINA 16.00 15 LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAI NANU” BROSTENI 41.10 16 SCOALA GIMNAZIALA „ARTUR GOROVEI” BUNESTI 60.00 17 SCOALA GIMNAZIALA BURLA 22.22 18 SCOALA GIMNAZIALA PÂRTEȘTI DE SUS 38.10 19 GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ”STEJĂRELUL” CAJVANA 37.14 20 LICEUL TEHNOLOGIC ”ȘTEFAN CEL MARE” CAJVANA 44.35 21 SCOALA GIMNAZIALA CALAFINDESTI 66.67 22 SCOALA GIMNAZIALA „GEORGE VOEVIDCA” CAMPULUNG MOLDOVENESC 56.10 23 SCOALA GIMNAZIALA „BOGDAN VODA” CAMPULUNG MOLDOVENESC 76.09 24 SCOALA GIMNAZIALA „TEODOR V. STEFANELLI” CAMPULUNG MOLDOVENESC 50.00 25 COLEGIUL NATIONAL „DRAGOS VODA” CAMPULUNG MOLDOVENESC 38.64 26 COLEGIUL SILVIC „BUCOVINA” CAMPULUNG MOLDOVENESC 60.75 27 LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 CAMPULUNG MOLDOVENESC 46.25 28 COLEGIUL NATIONAL MILITAR „STEFAN CEL MARE” CAMPULUNG MOLDOVENESC 76.00 29 SCOALA PROFESIONALA SPECIALA CAMPULUNG MOLDOVENESC 43.21 30 SCOALA GIMNAZIALA „ION BARBIR” CAPU CAMPULUI 73.33 31 SCOALA GIMNAZIALA „STEFAN CEL MARE” CARLIBABA 36.36 32 SCOALA GIMNAZIALA CIOCANESTI 42.86 33 SCOALA GIMNAZIALA CIPRIAN PORUMBESCU 53.85 34 SCOALA GIMNAZIALA „VORNICU SIMION TAUTU” COMANESTI 26.09 35 SCOALA GIMNAZIALA „CONSTANTIN BLANARU” CORNU LUNCII 28.26 36 SCOALA GIMNAZIALA BAISESTI 55.17 37 SCOALA GIMNAZIALA COSNA 17.65 38 SCOALA GIMNAZIALA CRUCEA 33.33 39 SCOALA GIMNAZIALA MARITEI 50.00 40 LICEUL TEHNOLOGIC „OLTEA DOAMNA” DOLHASCA 63.24 41 SCOALA GIMNAZIALA BUDENI 44.19 42 SCOALA GIMNAZIALA GULIA 9.38 43 SCOALA GIMNAZIALA „HATMANUL SENDREA” DOLHESTII MARI 36.84 44 LICEUL TEHNOLOGIC DORNA CANDRENILOR 52.38 45 SCOALA GIMNAZIALA DORNA ARINI 39.13 46 SCOALA GIMNAZIALA DORNESTI 55.26 47 SCOALA GIMNAZIALA DRAGOIESTI 48.15 48 SCOALA GIMNAZIALA „LUCA GAVRIL” DRAGUSENI 30.43 49 GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „DUMBRAVA MINUNATA” DUMBRAVENI 40.00 50 LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI EMINESCU” DUMBRAVENI 52.54 51 GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „VOINICELUL” FALTICENI 25.00 52 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PINOCCHIO” FALTICENI 42.86 53 SCOALA GIMNAZIALA „ALEXANDRU IOAN CUZA” FALTICENI 58.54 54 SCOALA GIMNAZIALA „ION IRIMESCU” FALTICENI 66.07 55 SCOALA GIMNAZIALA „MIHAIL SADOVEANU” FALTICENI 72.00 56 SCOALA GIMNAZIALA „IOAN CIUREA” FALTICENI 74.29 57 COLEGIUL NATIONAL „NICU GANE” FALTICENI 80.68 58 COLEGIUL TEHNIC „MIHAI BACESCU” FALTICENI 63.39 59 COLEGIUL „VASILE LOVINESCU” FALTICENI 63.16 60 GRADINITA SPECIALA FALTICENI 45.59 61 SCOALA GIMNAZIALA „ION MUCELEANU” FANTANA MARE 42.86 62 SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” BANESTI 28.00 63 SCOALA GIMNAZIALA ONICENI 54.55 64 SCOALA GIMNAZIALA BUCSOAIA 13.33 65 SCOALA GIMNAZIALA „IRACLIE PORUMBESCU” FRATAUTII NOI 38.78 66 SCOALA GIMNAZIALA FRATAUTII VECHI 37.74 67 SCOALA GIMNAZIALA „ION SUHANE” FRUMOSU 41.94 68 SCOALA GIMNAZIALA „DIMITRIE GUSTI” FUNDU MOLDOVEI 61.76 69 SCOALA GIMNAZIALA „SAMSON BODNARESCU” GALANESTI 37.50 70 SCOALA GIMNAZIALA „PAHOMIE C VASILIU” GRAMESTI 41.38 71 SCOALA GIMNAZIALA „MIHAIL SADOVEANU” GRANICESTI 27.27 72 GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „LUMEA COPILARIEI” GURA HUMORULUI 33.33 73 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „CASUTA PITICILOR” GURA HUMORULUI 38.24 74 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 GURA HUMORULUI 34.09 75 SCOALA GIMNAZIALA „PETRU COMARNESCU” GURA HUMORULUI 35.48 76 SCOALA GIMNAZIALA „TEODOR BALAN” GURA HUMORULUI 53.49 77 COLEGIUL „ALEXANDRU CEL BUN” GURA HUMORULUI 69.12 78 CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA „SF. ANDREI” GURA HUMORULUI 46.78 79 SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI HALUNGA” HANTESTI 44.44 80 SCOALA GIMNAZIALA HARTOP 17.24 81 SCOALA GIMNAZIALA „I.G.SBIERA” HORODNIC DE JOS 42.11 82 SCOALA GIMNAZIALA „IULIAN VESPER” HORODNIC DE SUS 42.55 83 SCOALA GIMNAZIALA ”MARIA CANTACUZINO” HORODNICENI 31.43 84 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LIVIU SUHAR” IACOBENI 37.50 85 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 IASLOVAT 22.22 86 SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 IASLOVAT 4.55 87 SCOALA GIMNAZIALA „SIMION FLOREA MARIAN” ILISESTI 62.50 88 SCOALA GIMNAZIALA IPOTESTI 22.86 89 SCOALA GIMNAZIALA „ION AFLOREI” IZVOARELE SUCEVEI 10.42 90 LICEUL TEHNOLOGIC „IORGU VIRNAV LITEANU” LITENI 47.47 91 SCOALA GIMNAZIALA ROTUNDA 42.86 92 SCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE LABIS” MALINI 29.41 93 SCOALA GIMNAZIALA „KRYSTYNA BOCHENEK” POIANA MICULUI 57.14 94 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT MARGINEA 19.67 95 LICEUL TEHNOLOGIC „VASILE GHERASIM” MARGINEA 47.17 96 SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 MARGINEA 61.54 97 SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 MARGINEA 48.00 98 SCOALA GIMNAZIALA MILISAUTI 46.81 99 SCOALA GIMNAZIALA MITOCU DRAGOMIRNEI 75.61 100 SCOALA GIMNAZIALA MOARA NICA 66.67 101 SCOALA GIMNAZIALA MOLDOVA SULITA 20.00 102 LICEUL TEHNOLOGIC „VASILE COCEA” MOLDOVITA 46.48 103 SCOALA GIMNAZIALA BAINET 33.33 104 SCOALA GIMNAZIALA OSTRA 67.86 105 SCOALA GIMNAZIALA PALTINOASA 26.67 106 SCOALA GIMNAZIALA PANACI 40.74 107 LICEUL TEHNOLOGIC „NICANOR MOROSAN” PARTESTII DE JOS 31.11 108 SCOALA GIMNAZIALA „CONSTANTIN MORARIU” PATRAUTI 53.70 109 SCOALA GIMNAZIALA POIANA STAMPEI 21.43 110 SCOALA GIMNAZIALA POIENI SOLCA 44.44 111 SCOALA GIMNAZIALA POJORATA 46.15 112 SCOALA GIMNAZIALA PREUTESTI 36.00 113 SCOALA GIMNAZIALA „MITROPOLIT IACOB PUTNEANUL” PUTNA 23.08 114 SCOALA GIMNAZIALA „ION LOVINESCU” RADASENI 24.14 115 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „MICUL PRINT” RADAUTI 83.87 116 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRICHINDELUL” RADAUTI 42.86 117 SCOALA GIMNAZIALA „GHEORGHE POPADIUC” RADAUTI 46.88 118 SCOALA GIMNAZIALA ”DIMITRIE CANTEMIR” RADAUTI 43.75 119 SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” RADAUTI 70.91 120 SCOALA GIMNAZIALA „REGINA ELISABETA” RADAUTI 45.45 121 SCOALA GIMNAZIALA „BOGDAN VODA” RADAUTI 65.71 122 COLEGIUL NATIONAL „EUDOXIU HURMUZACHI” RADAUTI 70.69 123 COLEGIUL TEHNIC RADAUTI 44.00 124 COLEGIUL „ANDRONIC MOTRESCU” RADAUTI 33.33 125 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA „SF. STELIAN” RADAUTI 74.19 126 SCOALA GIMNAZIALA RASCA 18.52 127 SCOALA GIMNAZIALA SADOVA 68.18 128 SCOALA GIMNAZIALA ”AURELIAN STANCIU” SALCEA 62.50 129 SCOALA GIMNAZIALA ”CRISTOFOR SIMIONESCU” PLOPENI 38.46 130 SCOALA GIMNAZIALA NEAGRA SARULUI 36.96 131 SCOALA GIMNAZIALA SATU MARE 42.11 132 SCOALA GIMNAZIALA „DIMITRIE PACURARIU” SCHEIA 42.37 133 SCOALA GIMNAZIALA SERBAUTI 75.00 134 SCOALA GIMNAZIALA SIMINICEA 69.57 135 SCOALA GIMNAZIALA „PETRU MUSAT” SIRET 46.88 136 COLEGIUL TEHNIC „LATCU VODA” SIRET 66.99 137 SCOALA GIMNAZIALA „ALEXANDRU LAPUSNEANU” SLATINA 39.39 138 LICEUL TEHNOLOGIC „TOMSA VODA” SOLCA 52.73 139 SCOALA GIMNAZIALA „DIMITRIE ONCIUL” STRAJA 24.49 140 SCOALA GIMNAZIALA STROIESTI 41.38 141 SCOALA GIMNAZIALA STULPICANI 32.39 142 GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „OBCINI” SUCEAVA 70.59 143 GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „TANDARICA” SUCEAVA 31.82 144 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „GULLIVER” SUCEAVA 53.95 145 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „ASCHIUTA” SUCEAVA 37.21 146 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRICHINDEL” SUCEAVA 41.67 147 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „1-2-3” SUCEAVA 34.38 148 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SUCEAVA 58.46 149 SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 SUCEAVA 62.12 150 SCOALA GIMNAZIALA NR. 4 SUCEAVA 51.02 151 SCOALA GIMNAZIALA „JEAN BART” SUCEAVA 62.07 152 SCOALA GIMNAZIALA NR. 6 SUCEAVA 44.44 153 SCOALA GIMNAZIALA „GRIGORE GHICA VOIEVOD” SUCEAVA 61.54 154 SCOALA GIMNAZIALA NR. 8 SUCEAVA 62.22 155 SCOALA GIMNAZIALA „ION CREANGA” SUCEAVA 50.00 156 SCOALA GIMNAZIALA NR. 10 SUCEAVA 48.39 157 SCOALA GIMNAZIALA „MIRON COSTIN” SUCEAVA 45.16 158 COLEGIUL NATIONAL „STEFAN CEL MARE” SUCEAVA 71.64 159 COLEGIUL NATIONAL „PETRU RARES” SUCEAVA 70.10 160 COLEGIUL NATIONAL „MIHAI EMINESCU” SUCEAVA 50.36 161 COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA „SPIRU HARET” SUCEAVA 59.49 162 COLEGIUL DE ARTA „CIPRIAN PORUMBESCU” SUCEAVA 60.16 163 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA 41.41 164 SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX „MITROPOLITUL DOSOFTEI” SUCEAVA 29.41 165 COLEGIUL ECONOMIC „DIMITRIE CANTEMIR” SUCEAVA 66.04 166 COLEGIUL TEHNIC „ALEXANDRU IOAN CUZA” SUCEAVA 61.33 167 COLEGIUL TEHNIC „PETRU MUSAT” SUCEAVA 41.18 168 COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA SUCEAVA 58.89 169 COLEGIUL TEHNIC „SAMUIL ISOPESCU” SUCEAVA 44.93 170 SCOALA POSTLICEALA SANITARA SUCEAVA 59.65 171 CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SUCEAVA 56.07 172 SCOALA GIMNAZIALA „DIMITRIE VATAMANIUC” SUCEVITA 29.41 173 SCOALA GIMNAZIALA TODIRESTI 23.81 174 SCOALA GIMNAZIALA „ACADEMICIAN H. MIHAESCU” UDESTI 28.26 175 SCOALA GIMNAZIALA ULMA 7.89 176 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 VADU MOLDOVEI 29.41 177 SCOALA GIMNAZIALA VALEA MOLDOVEI 29.73 178 SCOALA GIMNAZIALA „IORGU G. TOMA” VAMA 31.48 179 GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „CASUTA POVESTILOR” VATRA DORNEI 15.38 180 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „ALBA CA ZAPADA” VATRA DORNEI 44.19 181 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 VATRA DORNEI 66.67 182 SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 VATRA DORNEI 62.50 183 SCOALA GIMNAZIALA NR. 4 VATRA DORNEI 45.71 184 LICEUL TEORETIC ”ION LUCA” VATRA DORNEI 68.69 185 LICEUL TEHNOLOGIC „VASILE DEAC” VATRA DORNEI 58.70 186 SCOALA GIMNAZIALA VATRA MOLDOVITEI 33.33 187 SCOALA GIMNAZIALA VERESTI 50.00 188 SCOALA GIMNAZIALA COROCAIESTI 23.53 189 SCOALA GIMNAZIALA „IOAN VICOVEANU” VICOVU DE JOS 42.11 190 SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 VICOVU DE JOS REMEZAU 33.33 191 LICEUL TEHNOLOGIC „ION NISTOR” VICOVU DE SUS 41.98 192 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 VICOVU DE SUS 30.30 193 SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 VICOVU DE SUS 16.67 194 SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 VICOVU DE SUS 14.29 195 SCOALA GIMNAZIALA BIVOLARIE 20.00 196 LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL BIVOLARIE 24.07 197 SCOALA GIMNAZIALA VOITINEL 27.87 198 SCOALA GIMNAZIALA ”DR. SIMION ȘI METZIA HÎJ” VOLOVAT 29.41 199 SCOALA GIMNAZIALA „CONSTANTIN TOMESCU” PLESESTI 53.19 200 SCOALA GIMNAZIALA ZAMOSTEA 54.55 201 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ZVORISTEA 67.92 202 CENTRUL DE STUDII „STEFAN CEL MARE SI SFANT” BUCOVINA CIMPULUNG MOLDOVENESC 46.88 203 ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ”CENTRUL DE STUDII EUROPEAN” FĂLTICENI 95.45 204 SCOALA POSTLICEALA FEG EDUCATION FALTICENI 37.50 205 GRADINITA ”PARADISUL PITICILOR” GURA HUMORULUI 16.67 206 GRADINITA „SF.MARIA” RADAUTI 16.67 207 CENTRUL DE STUDII ȘTEFAN CEL MARE SI SFÂNT ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ RĂDĂUȚI 76.92 208 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”GRĂDINIȚA MAGICĂ” RĂDĂUȚI 66.67 209 ȘCOALA POSTLICEALA SANITARĂ CENTRUL DE STUDII „STEFAN CEL MARE SI SFANT” SUCEAVA 100.00 210 LICEUL TEHNOLOGIC „VIRGIL MADGEARU” SUCEAVA 69.23 211 LICEUL „NATANAEL” SUCEAVA 7.89 212 GRADINITA „SAMARITEANUL” NR. 20 SUCEAVA 33.33 213 LICEUL TEORETIC „FILADELFIA” SUCEAVA 27.12 214 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”MICUL PRINȚ” SUCEAVA 66.67 215 ȘCOALA PRIMARĂ ”SFÂNTUL IOAN CEL NOU DE LA SUCEAVA” SUCEAVA 51.22 216 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT ”TRIKI RIKI” SUCEAVA 57.14 217 ȘCOALA POSTLICEALĂ F.E.G. EDUCATION – FILIALA SUCEAVA 100.00 218 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”LA PITICUL VESEL” SUCEAVA 77.27 219 ȘCOALA ROMÂNO-BRITANICĂ SUCEAVA” SUCEAVA 80.00 220 ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „TARA DE SUS” VATRA DORNEI 0.00 221 CLUBUL COPIILOR CAMPULUNG MOLDOVENESC 78.57 222 CLUBUL COPIILOR FALTICENI 75.00 223 CLUBUL COPIILOR GURA HUMORULUI 76.92 224 CLUBUL SPORTIV SCOLAR GURA HUMORULUI 40.00 225 CLUBUL COPIILOR RADAUTI 23.08 226 CLUBUL SPORTIV SCOLAR RADAUTI 83.33 227 PALATUL COPIILOR SUCEAVA 65.00 228 CLUBUL COPIILOR VATRA DORNEI 36.36 229 CLUBUL SPORTIV SCOLAR VATRA DORNEI 83.33