Când vine vorba de achiziţia produselor pentru copii, 81% dintre mame preferă să o realizeze online, conform datelor relevate de cel mai recent studiu efectuat de Mommy HAI, aplicaţie dedicată mamelor și femeilor însărcinate.

Mai mult, conform aceloraşi date, 79% dintre acestea sunt influenţate de recomandările primite în mediul online, următoarele surse de influenţă fiind, în ordine, prietenele apropiate şi anunţurile plătite de pe reţelele Social Media.

„Ne-am dorit ca odată cu lansarea aplicaţiei dedicată mamelor şi viitoarelor mame, să aflăm cât mai multe despre nevoile şi alegerile lor, aşa că le-am invitat să ne spună mai multe despre obiceiurile lor de cumpărare. E drept că nu am avut nicio surpriză în ceea ce priveşte preferinţa pentru cumpărăturilor online, acesta fiind şi unul dintre motivele pentru care am construit această aplicaţie. Am aflat însă lucruri importante despre cum să structurăm mai bine lucrurile astfel încât ele să ajungă cât mai uşor şi mai rapid la produsele şi informaţiile necesare” declară Stefana Rondak, fondatorea aplicației MommyHAI.

Principalele produse pe care mamele preferă să le cumpere online sunt: scutecele, cărţile, scaunele auto, sistemele de purtare şi gadget-urile menite să le uşureze activităţile zilnice care se desfăşoară în interiorul căminului, precum maşini de spălat vase, aspirator-robot sau multicooker.

„E drept că aceste cumpărături au mult de-a face cu veniturile care intră în locuinţele respective. 57% dintre doamnele care au răspuns sondajului nostru au declarat că veniturile lunare ale familiei depăşesc suma de 9.000 de lei, în timp ce 34,3% au venituri cuprinse între 4.000 şi 9.000 de lei. În consecinţă şi bugetele pentru cadourile de sărbători sunt generoase”, declară Stefana Rondak, fondatorea aplicației MommyHAI.

58% dintre repondente au declarat că anul acesta vor cheltui peste 500 de lei pentru cadourile de Crăciun, în timp ce 41% dintre ele au alocat sume cuprinse între 100 şi 500 de lei. Studiul realizat pe un eşantion de 169 de mame a arătat şi că 75% dintre se bucură de lansarea unei aplicații care reunește într-un singur loc informații despre produse, locații și activități, dar și sfaturi pentru achiziția de produse dedicate. 72% dintre femeile participante la studiu susțin că le-ar fi fost utilă o astfel de platformă înainte de a deveni mame.

În ceea ce privește comportamentul de achiziție, studiul relevă faptul că 36% dintre femei sunt mai atente la calitatea produselor cumpărate decât erau înainte de sarcină, iar 17% cumpără mai des decât o faceau înainte să devină mame și investesc sume considerabil mai mari.

Studiul realizat prin chestionar online a reunit răspunsurile a 169 de mame, dintre care 114 au un singur copil, 51 dintre ele au 2 copii, iar 3 au 3 copii. 74,5% dintre repondente sunt din București.

Descrierea Companiei:

Aplicaţia MommyHAI este prima şi singura aplicaţie gândită special pentru mame, care le aduce într-un singur spaţiu locaţiile, magazinele şi furnizorii de servicii de calitate, potriviţi pentru copiii lor.