Rezultatele finale obținute de absolvenții studiilor liceale la probele scrise ale examenului național de Bacalaureat (sesiunea iunie-iulie 2024) au fost afișate vineri, 12 iulie, în centrele de examen și pe site-ul dedicat.

În urma soluționării contestațiilor, rata de succes a crescut cu 1,9% pe ansamblul tuturor promoțiilor (de la 79,1% la 81%. Rata de promovare la nivel național este 78,2%.

Pentru promoția curentă, rata de reușită este 84,2% (3855 candidați), iar pentru promoțiile anterioare – 40,11% (144 candidați).

Astfel, după evaluarea contestațiilor, se înregistrează 3999 candidați promovați, cu 96 candidați mai mult, comparativ cu rezultatele inițiale (3903 de candidați). Dintre aceștia, 697 au obținut medii între 6-6,99, 823 au obținut medii între 7-7,99, 1252 au obținut medii între 8-8,99, 1226 au obținut medii între 9-9,99, iar un candidat a obținut media 10, de la Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Suceava.

937 candidați nu au promovat.

181 candidați au absentat, iar 1 candidat a fost eliminat pentru tentativă de fraudă.

Au fost depuse 1937 contestații (limba și literatura română 868, proba obligatorie a profilului 541, proba la alegere a profilului și specializării 610). După evaluarea lucrărilor contestate, au fost modificate 914 medii finale, 668 prin creștere și 246 prin scădere.

Precizăm că procentul de promovare se calculează din totalul candidaților prezenți, incluzând în această categorie și candidații eliminați.

A doua sesiune de examen se va desfășura în perioada 8 – 30 august, fiind precedată de etapa de înscriere (15 – 22 iulie).