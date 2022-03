Poliția de Frontieră a transmis că începând de pe 24 februarie 2022 și până în dimineața zilei de astăzi prin Punctul de Trecere al Frontierei Siret au intrat în țară un număr de 111.700 persoane și peste 14.000 autovehicule. Dintre acestea 84.000 sunt cetățeni ucraineni. În aceeași perioadă au ieșit din țară un număr de peste 16.300 persoane și 4.300 autovehicule. Dintre acestea aproximativ 10.000 sunt cetățeni ucraineni.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating