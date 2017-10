Luna viitoare, 84 de şomeri suceveni vor participa la programe de formare profesională organizate gratuit de Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Potrivit ANOFM, 28 de persoane vor urma cursul de competențe antreprenoriale, iar 14 cursul de comunicare în limba engleză. Cîte 14 persoane se vor califica în meseriile de bucătar, coafor și inspector-referent de resurse umane. La sfîrșitul lunii trecute, în baza de date a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava figurau 11.549 de șomeri, din care doar 2.916 indemnizați.

, 7.0 out of 10 based on 1 rating