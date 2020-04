Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” Mihai Dimian spune că linia de testare pentru coronavirus pusă la dispoziţia Spitalului Judeţean de către universitate a făcut ieri 84 de teste, în condiţiile în care momentan lucrează doar o echipă. Se iau probe din cavitatea nazală şi din cavitatea bucală. Dacă acestea se iau dimineaţa, rezultatul poate fi dat după amiaza. Numai că în prezent stau la rînd probele luate în urmă cu 4-5 zile. Prorectorul Dimian a declarat pentru Radio Top că probabil într-o săptămînă se va ajunge la zi, iar atunci rezultatele vor fi date cam în 24 de ore de la recoltare. Tot într-o săptămînă, s-ar putea ajunge la o capacitate de analiză a 200 de probe zilnic. Numai că, spune domnul Dimian, dacă cei de la Direcția de Sănătate Publică vor colecta 400 de probe pe zi, atunci iarăşi se va ajunge la întîrzieri. Profesorul universitar mai spune că reactivii şi consumabilele care există în prezent ajung pentru 3.000 de teste, deci cam pentru aproximativ două-trei săptămîni. Ulterior vor fi folosite consumabilele cumpărate de spital. Mihai Dimian a declarat că echipa sa de lucru a făcut comandă de materiale pentru spital acum două săptămîni şi speră să ajungă la Suceava cît mai curînd. În fine, domnul Dimian a mai spus că va mai fi nevoie de kit-uri.

