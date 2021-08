Până în seara zilei de duminică, 8 august, în Muzeul Satului Bucovinean din Suceava are loc manifestarea „Lume, lume… hai la târg!”, la care participă 87 de meșteri și creatori populari. Pe parcursul evenimentului gătește chef Cătălin Scărlătescu, iar momentele artistice sunt susținute de componenții Ansamblului „Ciprian Porumbescu”. Deschiderea oficială a evenimentului a avut loc astăzi la amiază în prezența vicepreședintelui Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, a directorului Muzeului Național al Bucovine și viceprimarului Sucevei, Teodora Munteanu.

Directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, a afirmat că „sperăm că va veni lumea, pentru că altfel ar fi păcat pentru eforturi și pentru ceea ce am încercat să organizăm și să propunem publicului. La târg este o expoziție cu vânzare de produse meșteșugărești din toate colțurile țării. Sunt și produse de tipul miere, înghețată naturală, șerbet. Chef Cătălin Scărlătescu a venit cu echipa și un TIR și va pregăti mâncare tradițională care, bineînțeles, poate fi cumpărată. Publicul se va putea fotografia cu chef Scărlătescu și va putea discuta cu dumnealui. Este un tip absolut normal”. Emil Ursu a mai spus că pe parcursul manifestării din Muzeul Satului Bucovinean, membri ai Ansamblului „Ciprian Porumbescu” vor realiza în fiecare după-amiază, de la ora 16.00, mici work-shop-uri muzicale din alte zone folclorice și a subliniat: „Ei au costume, dansuri și muzică și din alte zone, pentru că vorbim de un ansamblu profesionist. Vor veni cu mai puțină Bucovina, vor veni cu Maramureșul, cu Oltenia, cu Muntenia, cu Dobrogea, ș.a.m.d.”. Directorul muzeului sucevean a menționat că nu este necesară prezentarea adeverinței de vaccinare anti-COVID sau a unui test negativ, iar condițiile de intrare la Muzeul Satului Bucovinean sunt cele pentru vizitare: termometrizare, dezinfecție și circuit unidirecțional. Intrarea se face dinspre Cetatea de Scaun, iar ieșirea este către statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare.

Niculai Barbă: „Invit toți turiștii dacă pot să-și facă viză de flotant turistic pentru județul Suceava”

La rândul său, Niculai Barbă, a ținut să le transmită sucevenilor, dar și turiștilor să se gândească serios să plece din județul Suceava abia la începutul lunii septembrie, având în vedere numeroasele evenimente care vor avea loc pe parcursul lunii august. „Iată că avem aceste trei zile cu un interesant târg al meșterilor populari și avem în zonă și un festival de muzică de rock. Cei care acum o lună sau două se întrebau ce va fi anul acesta după un an de pandemie, cei care se îndoiau că avem capacitatea de a organiza o serie de evenimente, iată că pe o formulă deja consacrată la care am adăugat o intensificare a parteneriatului dintre instituțiile Consiliului Județean avem numeroase evenimente pregătite și care vor avea loc pe întreaga lună august. Aș vrea să le mulțumesc tuturor pentru implicare. Trebuie să remarc faptul că este mult mai greu de organizat evenimente în condiții de restricții impuse în moment față de organizarea unor evenimente în mod normal. Și prin prisma faptului că noi ne-am obișnuit să organizăm evenimente de anvergură, dar să organizezi acum evenimente și să respecți toate restricțiile vreau să înțelegeți și să mă credeți că e și mai dificil. Avem toate genurile de muzică în această lună. Pentru ultimul weekend nu pot să dau detalii pentru că sunt încă discuții cu formațiile care vor cânta. Dar va fi muzică bună în zona aceasta și în special la cetate. Prin urmare avem un program foarte interesant și plin. Și aș vrea să vă spun că aceste restricții ne-au obligat cumva să gândim și o serie de lucruri în premieră cu multe surprize”, a spus Niculai Barbă.

Vicepreședintele CJ Suceava a făcut referire și la festivalul medieval de la Cetatea de Scaun, precizând că deși anul acesta se numește „Povești medievale”, el va fi un festival în adevăratul sens al cuvântului. „Eu vă spun că este un festival medieval în toată puterea cuvântului, mai puțin parada dar pentru că este adaptat condițiilor impuse de pandemie sunt anumite restricții și nu este acel festival medieval despre care el ar vrea s vorbească ca fiind acel festival cel mai important din țară și care crește de la an la an. Dar toți turiștii care vor veni vor găsi toate activitățile specifice festivalului de artă medievală pe întreaga perioadă 13 – 15 august”, a precizat Niculai Barbă.

El a subliniat că 15 august este cea mai importantă zi a acestui an din punct de vedere a manifestărilor. „Sunt acei 150 de ani de la Serbarea de la Putna, unde vor veni foarte multe oficialități, va fi multă emoție la Putna în acea perioadă, vor veni foarte mulți turiști din afară. Și dacă tot este să vorbim de turiști și de parteneriat i-aș invitat pe toți să fie atenți la două noi circuite turistice care sunt funcționale din acest an, Via Marie și în premieră vă anunț aici că vom face drumul lui Ciprian Porumbescu de la Stupca la Putna. Sunt o serie de evenimente deosebit de importante. Invit toți turiștii dacă pot să-și facă viză de flotant turistic pentru județul Suceava. Chiar acest perimetru al Cetății de Scaun și a Muzeului Satului Bucovinean tot le-ar fi de ajuns să petreacă o lună de vis în Bucovina, în Suceava. Și vreau să vă bucurați nu numai de ce face cheful Scărlătescu. Sau de cheful pe care îl face cheful, să urmăriți cu foarte multă atenție târgul meșterilor populari. Este ceva unicat. Este totul original”, a mai declarat Barbă.