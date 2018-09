Cea de-a cincea ediție a festivalului Zilele Nordului a reunit 9.000 de persoane în Darabani, cel mai nordic oraș din România, și în mai multe localități din apropiere. În acest an festivalul a propus publicului larg peste 30 de evenimente: muzică în poiană și la conac, tururi ghidate în regiune, întâlniri cu personalități din regiune, competiții sportive, vernisaje și expoziții, proiecții de film în aer liber, ateliere de fotografie.

Veniți din Botoșani, Suceava, Neamț, Bacău, Buzău, Iași, Cluj, București, Maramureș, Sibiu, Vaslui, Galați sau chiar din străinătate, participanții s-au bucurat de concerte în Poiana Teioasa cu Subcarpați, Toulouse Lautrec, Ska-nk, The Kryptonite Sparks, Pinholes, Tangerine, Le Minion și Sidewalk Troubadours, dar și de un spectaculos concert de deschidere susținut din balconul Conacului Balș de către trupa Breeze. Numai în ziua de sâmbătă peste 3.000 de participanți au fost prezenți la concertele festivalului – un record în istoria de cinci ani a Zilelor Nordului.

Fiecare seară de festival s-a încheiat cu proiecția unui film oferit de Festivalul Internațional de Film Transilvania și proiectat în centrul orașului Darabani, în aer liber, cu peste 500 de persoane în total în public.

Peste o mie de turiști, în weekend, în Nord

Peste 1.000 turiști au vizitat regiunea cu ocazia festivalului, peste obiectivul inițial stabilit de organizatori. Dintre aceștia, aproximativ 250 de turiști au fost cazați în campingurile festivalului, alți 100 s-au cazat la pensiunile și gazdele locale din regiune, în timp ce restul, cei mai mulți, au preferat să facă naveta către orașele lor de reședință din apropierea festivalului: Botoșani, Suceava, Dorohoi și altele.

Dacă evenimentele muzicale au fost și în acest an vedetele festivalului, adunând în total aproximativ 5.000 de participanți, la cele sportive organizate la Zilele Nordului – turul ciclist Maratonul Nordului, Crosul Nordului Teioasa Trail și competiția Nordul joacă tenis – au participat 450 de sportivi amatori și profesioniști și circa 1.000 de spectatori.

Întâlnirile Nordului i-au adus la Darabani, în fața unei săli pline, pe Elisabeta Lipă – multiplă campioană olimpică și mondială, născută la Siret, Leonard Azamfirei – rector al Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, născut în Botoșani, Camelia Cazacu – fondatoare a Clubului Copiilor Români din Dublin, născută la Unțeni, Dorin Dobrincu – cercetător la Institutul de Istorie A.D. Xenopol, născut la Darabani.

Pentru prima oară în istoria festivalului, evenimentele s-au desfășurat de fiecare dată la capacitate de public maximă: Tururile Nordului la Siret, Botoșani, Marea Nordului și Ștefănești, concertele de seară din Poiana Teioasa, expozițiile, vernisajele, atelierele, filmele de la miezul nopții, Întâlnirile Nordului, dar și activitățile sportive: MTB Maratonul Nordului, competiția Nordul joacă tenis și Crosul Nordului.

După colaborarea bună cu comunitățile locale din localitățile Darabani, Pomârla, Botoșani, Siret și Ștefănești organizatorii au încredere că pot trece la nivelul următor și pregătesc un proiect regional de turism cultural cu activarea mai multor localități din județ, într-o manieră integrată.

„Primii noștri cinci ani se încheie frumos, cu cea mai bună ediție de până acum. Am simțit multă energie bună venind din partea comunităților locale cu care am lucrat în acest an, dar și din partea turiștilor veniți din toată țara. Contăm pe implicarea tot mai mare a comunităților locale de acum înainte și sperăm ca împreună să ne putem face și mai bine treaba pentru dezvoltarea regiunii noastre. Impactul social și economic pe care îl produce în regiune festivalul este tot mai concret și poate crește tot mai mult în anii care vin”, afirmă președintele Asociației Nord, Ștefan Teișanu.

A cincea ediție a Zilelor Nordului (30 august-2 septembrie) a fost organizată cu sprijinul Consiliului Județean Botoșani și al Primăriilor Darabani și Pomârla și cu ajutorul a peste 160 de voluntari, o parte localnici și o parte veniți din toată țara: Botoșani, Suceava, Iași, Bacău, Galați, Cluj-Napoca, Oradea. Pentru aceștia, organizatorii au derulat un program de pregătire înaintea festivalului, Voluntar în Nord, la care participanții au primit traininguri specializate în management de proiect, comunicare și muncă în echipă.

Zilele Nordului este un festival de muzică, arte și călătorii găzduit la Darabani, cel mai nordic oraș din țară, pe colțul celor trei frontiere: România, Ucraina și Republica Moldova.

Sub sloganul Rădăcinile Cresc, Zilele Nordului mobilizează comunitățile locale și diaspora în proiecte ambițioase de dezvoltare durabilă prin cultură, care cresc an de an încrederea în sine a comunității și interesul publicului larg de a vizita regiunea de Nord.

Festivalul este co-finanțat de Consiliului Județean Botoșani și este organizat cu sprijinul Primăriilor și a Consiliilor Locale din Darabani și Pomârla.

Partener principal: Bergenbier. Sponsori: Arond, Betty Ice, BCR, Cadasplan, Dorna, Pensiunea Koket, Piatra Chiș, Pirania, Promer Group și Sagrod.