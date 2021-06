Marketingul vizual este o prioritate majora pentru specialisti, mai ales pentru ca 49% dintre acestia o considera foarte importanta pentru strategia lor generala de marketing. Si exista o multime de motive pentru care acesta este preferat de o agentie de marketing.

Se preconizeaza ca in 2021 si 2022 marketingul vizual va avea o importanta si mai mare (aproximativ 51-80% dintre companii estimeaza ca se vor baza puternic pe continutul vizual in anul urmator). Cheia succesului cu marketingul vizual este sa intelegi la ce tendinte emergente trebuie sa ai grija si care sunt potrivite pentru tipul de produs pe care-l promovezi. Iata care sunt cele 9 tendinte de marketing pentru continut vizual pe care ar trebui sa le adaugi in strategia ta in 2021 si 2022:

1. Continutul video pe mobil

Acest tip de promovare va creste in popularitate in viitor si iti poti da seama de acest lucru doar dupa o singura privire asupra retelelor sociale de astazi. Astfel, nu este o surpriza faptul ca utilizarea de videoclipuri pe mobil a crescut de 17 ori din anul 2012. De fapt, multi estimeaza ca videoclipul va reprezenta 82% din traficul global al consumatorilor pana in 2022.

Luand in considerare faptul ca foarte multi oameni vizualizeaza videoclipuri in timp ce merg la munca, in masina, in autobuze sau cand vor sa se informeze cu privire la un anumit subiect, trecerea catre continutul video optimizat pentru dispozitive mobile va trebui sa fie o prioritate majora.

Si acest lucru se explica astfel: exista mai multe aplicatii si platforme mobile construite pe continut video acum mai mult decat in anii trecuti. De la TikTok la YouTube, consumatorii sunt la doar cateva click-uri de continutul video care educa, inspira si distreaza.

2. Realizeaza videoclipuri scurte si rapide

Acestea vor atrage in continuare publicul online, iar dovada clara este platforma de socializare TikTok. Furnizorul de continut video de dimensiuni mari este acum cea mai rapida platforma de social media, care va atinge 1,2 miliarde de utilizatori activi lunar in medie, in 2021. In acelasi timp, si Instagram a implementat banda video, in acelasi stil ca si TikTok, in august 2020, odata cu lansarea Instagram Reels.

3. Vizualele vor prinde viata cu realitatea augmentata si virtuala

Castile VR sunt o caracteristica a conventiilor de jocuri de ani de zile, insa acestea intra acum in mainstream pentru marketeri. Aceste tehnologii interactive trebuie sa ofere oportunitati interesante pentru branduri si companii in 2021 (si nu numai). Astfel, IKEA a implementat deja o campanie prin care integreaza astfel de dispozitive in marketingul vizual. In loc sa prezinte doar imagini ale celor mai recente produse, IKEA le permite cumparatorilor sa foloseasca tehnologia VR pentru a vedea cum vor arata aceste produse in propria lor casa cu proiectii virtuale si imagini animate folosite de aplicatia lor.

4. Continutul vizual al stilului educational merge din ce in ce mai mult

Impactul pandemiei este inca resimtit pe tot globul, una dintre cele mai mari schimbari fiind cresterea muncii la distanta. Acest lucru a dus la o crestere enorma a marketingului de continut vizual educational care invata publicul ceva nou. Este clar ca e-learning-ul va fi o tendinta semnificativa in 2021.

5. Utilizatorii doresc mai multe videoclipuri live de la brandurile pe care le urmaresc

Deoarece toti am devenit mai confortabili in fata camerei, apetitul publicului pentru continut video live a crescut, de asemenea. Si principalele platforme de socializare sunt luate in seama, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube si chiar LinkedIn, mai ales pentru ca ofera acum functii de streaming live pentru marci si companii.

6. Pinterest devine un jucator cheie in cautarea si descoperirea organica

Pinterest este una dintre platformele de marketing de continut, oferind brandurilor si specialistilor in marketing un motor vizual de cautare si descoperire pentru a ajunge la noi segmente de public. Dupa ce a avut parte de cea mai mare crestere a numarului de utilizatori in 2020, Pinterest si-a consolidat pozitia in clasamentele din domeniu, fiind una dintre cele mai folosite platforme sociale.

Pinterest este o combinatie intre un site de bookmarking și un “panou virtual” ce permite utilizatorilor inserarea unor imagini si clipuri video pe diverse categorii. Tocmai acest continut variat a urcat platforma printre primele in clasamentele din domeniu.

7. Formatul povestilor va domina platformele de socializare

In timp ce Instagram ar putea fi primul canal care ne vine in minte atunci cand vorbim despre povesti, este departe de a fi singura platforma care utilizeaza aceasta noua functie de marketing de continut. Si cel mai recent, LinkedIn si-a lansat propria versiune de povesti pentru a ajuta companiile si persoanele sa impartaseasca culisele vietii lor profesionale. Povestile incurajeaza utilizatorii si brandurile sa construie cu incredere si sa inceapa conversatii directe folosind mai mult continut sincer, prin care sa se apropie de publicul lor.

8. Continutul vizual care poate fi cumparat va creste din ce in ce mai mult pe retelele sociale

Calea de la descoperire la cumparare devine si mai rapida pentru utilizatorii de social media. Exista un procent ridicat de oameni care prefera sa achizitioneze produse sau servicii de pe social media, insa acum, noile functii faciliteaza si mai mult acest lucru. Platformele de socializare permit brandurilor sa eticheteze produsele in postari, pentru ca publicul sa ajunga mai repede la decizia de cumparare.

9. Cresterea continutului vizual gamificat

Dupa un an in care toate au fost blocate, utilizatorii cauta modalitati unice si captivante de a se distra. Pentru a face acest lucru, multe branduri elaboreaza un nou tip de continut vizual care incurajeaza interactiunea utilizatorilor cu retelele sociale: continut gamificat. Aceasta tendinta emergentea de marketing a continutului vizual este cea mai raspandita pe platforma Instagram vizuala si poate lua multe forme.