Viceprimarul Sucevei, Marian Andronache, a anunțat că 90 de copaci, în majoritate arbori uscați, vor fi tăiați. El a afirmat că municipalitatea a obținut avizul de la Mediu, pentru derularea operațiunii. Viceprimarul a mai spus că alți 550 de copaci vor fi toaletați.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating