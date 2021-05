Agenția Națională a Funcționarilor Publici a aprobat numărul de personal la Primăria municipiului Suceava pentru acest an număr care este de 773. Primarul Ion Lungu a subliniat că organigrama instituției are un angajat în plus față de anul trecut la evidența populației. ”În rest sunt aceleași posturi ca anul trecut. Așa cum am mai spus nu se vor mai face angajări la Primăria Suceava. Avem 90 de posturi vacante și vor rămâne vacante în continuare”, a spus edilul șef.

