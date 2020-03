Federația SANITAS România a informat pe pagina de Facebook a sindicatului, că numărul cazurilor confirmate cu COVID 19 în rândul personalului medical de la Spitalul de Urgență Suceava a ajuns la 92. „Încă se testează!”, scriu sindicaliștii, avertizând astfel că numărul cazurilor pozitive ar putea crește. „Așa cum anticipam dimensiunea dezastrului o vom avea zilele următoare! Din păcate se înmulțesc cazurile de îmbolnăvire a personalului medical în tot mai multe unități sanitare mari, dar cazul de la Suceava rămâne cel mai afectat! Asigurați echipamente de protecție pentru personalul medical! Testați cu prioritate personalul din spitale! Organizați spitalele adaptat la situația actuală!”, solicită reprezentanții sindicatului SANITAS.

