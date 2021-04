La nivelul județului Suceava vor fi 942 de recenzori implicați în recensămîntul general agricol, programat între 10 mai și 31 iulie, iar fiecare va fi remunerat cu 200 de lei pe chestionar. Anunțul a fost făcut, la Radio Top, de șefa Direcției Agricole Suceava, Claudia Gogu. Ea a declarat că personalul a fost recomandat de primării, iar printre recenzori se vor afla angajați ai acestora și cadre didactice. Directoarea a afirmat: „Foarte puțini dintre cei recomandați nu au fost selectați. Esențial era să aibă 12 clase, ca studii, și abilități de lucru cu tableta. Recenzorii au fost instruiți să folosească tableta. Chestionarul va fi completat la poarta fermierului și toată informația pleacă în sistem. A însemnat un volum de muncă foarte mare în perioada pandemiei, să aducem aproape 1.000 de oameni la Suceava, să-i instruim, să respectăm condițiile. În cadrul recensămîntului general, Direcția de Statistică e cu partea de lucru efectiv și Direcția Agricolă cu partea administrativă, întocmirea contractelor de prestări servicii și plata recenzorilor”.

Claudia Gogu a mai spus că recenzorii vor avea legitimații, iar datele personale ale intervievaților sînt criptate în tabletă și nu mai are nimeni acces la ele, nici măcar cel care le-a introdus. În județul nostru vor fi recenzate aproximativ 151.000 de exploatații agricole.

Șefa Direcției Agricole a subliniat: „Se pleacă de la un anumit nivel. De exemplu, 15 ari, 15 găinuțe. Nu chiar de la o găină. Rugămintea mea este ca fermierii și toți cei aflați în această marjă să fie cooperanți și să deschidă poarta efectiv recenzorilor, pentru că e nevoie de informații. Este o oglindă a ceea ce s-a întîmplat din 2010 încoace și un punct de plecare pentru viitoarele politici agricole”.

Se vor înregistra exploatațiile în care se desfășoară activități agricole, indiferent de statutul lor juridic. Obstrucționarea recenzorilor se va sancționa cu amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei.