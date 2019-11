Bradul de Craciun care va fi montat în centrul municipului Suceava, ca în fiecare an , a ajuns joi seară fiind amplasat pe locul obișnuit. El are o înălțime de 17 metri și a fost extras de la Ocolul Silvic Stulpicani. ”Ca în fiecare an, au sosit brazii pe care îi împodobim cu instalații luminoase, pentru a intra în atmosfera sărbătorilor de iarnă. De săptămâna viitoare începem și ornarea lor – operațiune migăloasă, pentru că luminițele trebuie prinse pe fiecare creangă în parte. În paralel continuăm cu montarea elementelor decorative de sărbătoare, iar la baza esplanadei, lângă fântâna arteziană, vom amplasa și un patinoar artificial, cu suprafață de teflon, la care accesul este gratuit”,a declarat viceprimarul Marian Andronache.

