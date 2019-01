Un tânăr de 20 de ani, din Volovăț, conducea vineri seară autoturismul pe DJ 209D din direcția comunei Șerbăuți către satul Călinești. După o curbă la stânga, datorită neadaptării vitezei de deplasare, a părăsit partea carosabilă și a lovit un copac.

În urma impactului a suferit leziuni ușoare, fiind transportat cu ambulanța la Spitalul Județean de Urgență Suceava pentru investigații de specialitate.

Întrucât nu au fost găsite documente asupra șoferului, acesta a fost verificat în bazele de date ale poliției ocazie cu care s-a constatat faptul că nu posedă permis pentru nicio categorie de vehicule.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind negativ și i s-au recoltat probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ,,vătămare corporală din culpă”. De asemenea se fac verificări cu privire la deținerea permisului de conducere, urmând ca aceste aspecte să fie soluționate procedural.