Un bărbat de 47 de ani, din Bălăceana, s-a rănit, ieri, în jurul orei 21.00, după ce a căzut de pe motocicleta pe care o conducea pe raza comunei băut și fără permis. Bărbatul avea o alcoolemie de 0,90 la mie în aerul expirat, iar motocicleta nu este înmatriculată sau înregistrată. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și conducerea unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

