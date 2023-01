În noaptea de Revelion, în jurul orei 1:00, o patrulă de poliție care se deplasa pe strada Ștefan cel Mare din orașul Vicovu de Sus, pe direcția Vicovu de Sus – Putna, a observat pe sensul opus de deplasare un autoturism ce era căzut cu partea din față în șanțul din imediata apropiere a DN 2H. La volanul autoturismului a fost identificat un bărbat de 59 ani din Vicovu de Sus.

Având în vedere că șoferul emana halenă s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto fost condus la Spitalul mun. Rădăuți, unde i s-au recoltat două probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză se continuă cercetările cu privire la infracţiunea de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului” faptă prev. și ped. de art. 336 alin. (1) din Codul penal, de către polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier al Poliției orașului Vicovu de Sus.