Ediția de anul acesta a Festivalului de Artă Medievală „Ștefan cel Mare” a ajuns la final. Potrivit directorului Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, în total au fost înregistrați aproape 30.000 de vizitatori pe perioada festivalului. „În total au fost 28.816 de vizitatori. Pe perioada festivalului am constatat că au fost mai mulți turiști și mai puțini suceveni comparativ cu anul trecut. Cifra totală este în scădere cu 1.200 de persoane, față de anul trecut, din cauza caniculei în special”, a declarat Emil Ursu.

Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare” din Suceava a avut loc în perioada 15 – 18 august în Cetatea de Scaun a Sucevei. Vizitatorii au avut parte de dansuri, lupte, turniruri cu cai, spectacole cu focuri, menestreli, cavaleri și domniţe, ateliere, teatru, aduse aievea în fața publicului de 38 de trupe cu 500 de pasionați artiști din șapte țări, Slovacia, Turcia, Ungaria, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina, România.