Un bărbat de 46 ani, din com. Stulpicani, în timp ce conducea imprudent bicicleta pe DC 31, în interiorul localităţii Vadu Negrilesei, com. Stulpicani, datorită neadaptării vitezei la condiţiile de drum, pe fondul consumului de alcool, a pierdut controlul asupra direcţiei şi a căzut pe partea carosabilă, lovindu-se în zona toracelui.

În urma impactului a rezultat vătămarea corporală uşoară a biciclistului care a fost transportat la Spitalul Orăşenesc Gura Humorului. Victima nu a rămas internată.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de „vătămare corporală din culpă”.