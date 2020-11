Un model de pe Instagram a cheltuit aproximativ 1 milion de euro ținând încercând să țină pasul cu soția lui Kanye West. Kim Kardashian susține că arată în mod natural cu celebra brunetă, dar că și-a adus îmbunătățiri cu botox și acid hialuronic, notează click.ro.

„Mi-am dat seama că semăn cu ea imediat ce am văzut o fotografie cu ea. Am început să o urmăresc pe Instagram și am fost ca „oh, Doamne, sunt eu ”… Avem de fapt un stil foarte asemănător și tot ce văd pe ea vreau să port. Am dat o avere pe genți, în special. Cred că am cheltuit mii de euro. Întotdeauna trebuie să îmi schimb geanta pentru că trebuie să țin pasul cu surorile Kardashian”, a povestit ea, potrivit sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/celebritati/cheltuit-1-mileu-ca-sa-arate-precum-kim-kardashian-toata-lumea-o-confunda-pe