La data de 9 mai ora 17:02, polițiștii SPR 1 Vadu Moldovei au primit spre executare Mandatul de Executare a Pedepsei Închisorii emis de Judecătoria Fălticeni pe numele unui bărbat de 43 ani, care are de executat o pedeapsă de 3 ani, închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” prev de art 335 alin 1 din C. pen cu aplic art. 41 alin C.pen. și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului” prev. de art. 336 alin 1 din C. pen cu aplic art. 41 alin C.pen.. În baza mandatului, polițiștii SPR 1 Vadu Moldovei, au procedat la efectuarea de verificări pe raza de competență și la domiciliul bărbatului, acesta fiind identificat și procedându-se la arestarea și introducerea în Penitenciarul Botoșani.