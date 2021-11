În județul Suceava, numărul unităților școlare deschise în format fizic a ajuns la 87, după ce într-o primă fază erau anunțate 57. Celelalte 142 de unități funcționează în online. Actul educațional se poate derula în sistem clasic, față în față, la școlile unde rata de vaccinare anti-COVID a personalului este de cel puțin 60%. Prezent în studioul Radio Top, profesorul Ciprian Anton, unul dintre cei doi adjuncți ai Inspectoratului Școlar Suceava, a explicat diferența de unități deschise fizic față de prima raportare: „Săptămâna trecută, de luni până vineri, conducerile unităților de învățământ au avut la dispoziție o platformă unde să completeze procentul personalului vaccinat. Unii au început să completeze din prima zi și nu s-au mai uitat pentru zilele următoare. Vineri, am trimis datele la Ministerul Educației, la Prefectură și către mass-media. După ce au apărut informațiile, unii colegi și părinți ne-au sesizat că nu e ceea ce știau ei din școală. Am lăsat platforma deschisă și sâmbătă am reactualizat anumite cifre. Așa s-a înregistrat creșterea numărului de școli care pot funcționa fizic. Mergem pe sinceritate în ceea ce privește raportările”. Profesorul Anton a mai spus că modul în care se vor ține cursurile de luni încolo se va stabili vineri de Consiliul de Administrație al fiecărei unități școlare. El a precizat: „Vinerea sunt comunicate de către consiliile de administrație ratele de vaccinare a personalului din fiecare școală. Consiliile de administrație au un rol foarte important și pot să decidă să nu se meargă fizic la școală chiar dacă rata de vaccinare e de 60%. Asta, pentru că, de exemplu, nu este asigurată încălzirea. E obligația consiliilor de administrație să transmită scenariul la Inspectoratul Școlar, fiindcă și noi, la rândul nostru, putem face diferite acțiuni în județ și ne trezim că ajungem la școli unde nu e nimeni ”. Profesorul Ciprian Anton a menționat că numărul angajaților din învățământ care se vaccinează împotriva noului coronavirus este în creștere.