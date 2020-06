Într-un comunciat de presă transmis astăzi de Prefectura Suceava se arată că potrivit bazei de date privind numărul de cazuri în evoluție la nivelul unităților administrativ teritoriale, în judeţ a crescut numărul de localităţi în care un sunt bolnavi de coronavirus. Astfel, în cursul zilei de astăzi, din cele 114 unități administrativ teritoriale, în 58 nu înregistrează nici un caz în evoluție. În cursul zilei de 24 iunie, în judeţ erau 50 de localităţi fără persoane bolnave de noul Covid.

Potrivit Prefecturii Suceava, în momentul de faţă alte 48 de localităţi din judeţ au sub cinci cazuri în evoluție, trei au sub zece cazuri în evoluție iar 5 unități administrativ teritoriale au peste 10 cazuri în evoluție.