În județul Suceava s-au confirmat 141 de cazuri noi de COVID-19, cu 94 mai multe față de situația anterioară, din 763 de teste. Numărul persoanelor infectate a ajuns la 15.499, iar conform Instituției Prefectului 13.589 de pacienți au fost declarați vindecați. În județul Suceava sunt 1.005 cazuri active de infecție cu virusul SARS-CoV-2, cu 14 în plus comparativ cu raportarea precedentă. Numărul localităților fără nici un caz de coronavirus a crescut de la 12 la 13, dintr-un total de 114. 23 de localități au câte un caz în evoluție, 31 sub cinci, 27 sub 10, iar 20 au peste 10 cazuri active. Incidența cumulată s-a majorat de la 1,26 la 1,28 la mia de locuitori.

Rata de infectare din fiecare localitate a județului Suceava