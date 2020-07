Prefectura Suceava a comunicat astăzi, la prînz, că în 56 din cele 114 localități ale județului nu se înregistrează nici un caz activ de coronavirus. Numărul lor a crescut cu 1 față de raportarea din 5 iulie. Alte 51 de localități sucevene au sub cinci cazuri, iar 5 sub 10. În două localități din județ sînt peste 10 cazuri de infecție cu COVID-19 în evoluție. În Spitalul de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” se află internați 460 de pacienți, dintre care 97 COVID-19. În ultimele 24 de ore au fost internate in Spitalul Județean 2 persoane diagnosticate cu Covid – 19 si externate 9 de persoane. În Secția de Terapie Intensivă sînt pacienți, dintre care două intubați. La nivelul județului Suceava se înregistrează un număr de 3.516 persoane declarate vindecate.

La nivelul Spitalului Municipal Rădăuți sunt internați un număr de 53 de pacienți Covid- 19 și 10 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus.