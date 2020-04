Ultima centralizare a Prefecturii Suceava indică faptul că la nivelul județului 2.798 de persoane sunt în izolare la domiciliu, iar 1.198 în carantină instituționalizată. Numărul persoanelor izolate a scăzut cu 612, iar al celor în carantină a crescut cu 60. Până acum, 8.632 de persoane au ieșit din izolare și 483 din carantină. În spațiile de carantină din județ sînt disponibile 760 de locuri. Pentru verificarea respectării măsurilor dispuse pentru prevenirea și combaterea COVID-19, ieri au acționat 320 de polițiști, 121 de polițiști locali, 76 de jandarmi și 17 militari ai MApN. Verificările au vizat 3.568 de persoane aflate în izolare voluntară sau carantină și 91 de unități economice. Au fost aplicate 154 de sancțiuni contravenționale în valoare de 367.500 de lei pentru încălcarea prevederilor privind circulația persoanelor.

