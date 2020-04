Potrivit unei informări oficiale a Centrului Județean pentru Conducerea și Coordonarea Intervenției din Suceava, în cursul zilei de astăzi s-a înregistrat o creștere a numărului sucevenilor care au coronavirus și care au fost externați din spitale pentru a continua tratamentul în carantină. Astfel, până astăzi au fost externate 365 de persoane cu forme ușoare de infecție cu noul coronavirus, în condițiile în care sâmbătă numărul acestora a fost de 338. De ieri și până astăzi un s-a înregistrat o creștere a numărului sucevenilor care s-au vindecat de noul coronavirus.

În momentul de faţă în judeţul Suceva mai sunt 2.782 de persoane aflate în izolare la domiciliu şi 1.133 de persoane în carantină. Până în prezent au ieşit din autoizolare 8.863 de suceveni, iar alţi 626 au ieşit din perioada de carantinare instituţionalizată.