O patrulă din cadrul Poliției orașului Broșteni a identificat la finele săptămânii trecute pe DC Holdița din localitate, autoturismul condus de o localnică de 40 de ani, care a acroșat un gard aflat pe marginea părții carosabile și s-a oprit într-un stâlp de electricitate, pe care l-a rupt.

Întrucât emana halenă alcoolică, conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Totodată, în urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că, femeia nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie auto.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de „distrugere”, „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere” și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.