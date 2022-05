Ultima etapă a Campionatului s-a desfășurat într-un cadru deosebit în incinta bazei sportive Cheile Grădiștei – Fundata. Cele 4 echipe semifinaliste care s-au luptat pentru cupa Campionatului au fost Aldahra Agricost, Fertilia, Maria Group și Vestagro Timișoara.

Într-o atmosferă incendiară specifică marilor stadioane, cea de-a doua ediție a Campionatului Național de Fotbal al Fermierilor s-a încheiat joi, 5 mai, cu desemnarea echipei Aldahra Agricost ca marea câștigătoare a trofeului și a premiului constând într-o excursie în Statele Unite ale Americii oferit de compania Corteva. Timp de o săptămână, echipa câștigătoare va vizita mai multe ferme din vestita regiune Corn Belt (Centura de Porumb) a Americii.

CNFF a pornit de la nevoia de a arăta cine sunt fermierii României și cât de mult sunt implicați în comunitățile locale. Mediul rural reprezintă o provocare pentru dezvoltarea proiectelor sociale și culturale, dar fermierii sunt acolo și se implică activ în susținerea cluburilor sportive, a taberelor de creație, a școlilor și a programelor sociale, educaționale și artistice. Implicarea lor a dus la rezultate reale, iar CNFF este unul din proiectele care mobilizează oamenii și companiile din agricultura românească.

Clasamentul final al Campionatului Național de Fotbal al Fermierilor este următorul:

Câștigătoarea Cupei Campionatului și a medaliei de aur este echipa Aldahra Agricost

Locul 2 și medaliată cu argint este echipa Maria

Locul 3 și medaliată cu bronz este echipa Fertilia

Pa lângă cele trei echipe clasate pe podium, s-au mai acordat următoarele trei trofee:

Golgheterul Campionatului Național de Fotbal al Fermierilor acordat lui Ionut Toni Vâlcu în vârstă de 27 ani, de la echipa Maria Group (etapa Ialomița)

acordat lui Ionut Toni Vâlcu în vârstă de 27 ani, de la echipa Maria Group (etapa Ialomița) Veteranul Campionatului Național de Fotbal al Fermierilor lui Covrig Gheorghe Constanta, în vârstă de 60 de ani, de la echipa Alisa ATC

lui Covrig Gheorghe Constanta, în vârstă de 60 de ani, de la echipa Alisa ATC Cel mai bun portar al Campionatului Național de Fotbal al Fermierilor acordat lui Alin Mihai Constanta în vârstă de 20 de ani, de la echipa Aldahra Agricost

Toate meciurile de fotbal din etapa finală s-au desfășurat cu spectatori, iar suporterii echipelor finaliste au contribuit la crearea unei atmosfere speciale pe parcursul întregii zile.

”Am încheiat cea de-a doua ediție a unui proiect ambițios demarat de APPR în 2019. Alături de fermieri, am trăit momente remarcabile, pline de emoție și devotament. Încă de la prima ediție, am avut convingerea că acest proiect va avea longevitate, iar pasiunea pe care a generat-o Campionatul Național de Fotbal al

Fermierilor este de nedescris. Prin organizarea acestui eveniment am dorit să arătăm că agricultura și fermierii României pot fi imaginea acestei țări, sunt performați și buni și contribuie activ la dezvoltarea spațiului rural. Etapa finală a încheiat un turneu extraordinar, care a dovedit încă o dată că agricultura și fotbalul reunesc valori comune: pasiune, încredere, sacrificiu și credință. Mulțumim partenerului principal Corteva Agriscience pentru susținere și tuturor sponsorilor și fermierilor prezenți.”, a declarat doamna Alina Crețu, Director Executiv APPR.

“Îi felicităm pe toți cei care au contribuit la dezvoltarea acestui proiect de anvergură. Campionatul Național de Fotbal al fermierilor ne arată încă o dată ca fermierii sunt câștigători și luptători, iar în cadrul etapei finale am văzut generația tânără de fermieri într-un adevărat tur de forță. Suntem bucuroși că ne-am alăturat acestui proiect ambițios deoarece Corteva este un câștigător în agricultura mondială și vom susține mereu luptătorii și învingătorii.”, a declarat Maria Cîrjă, Director de Marketing Corteva Agriscience

În competiția din acest an s-au înscris 288 de fermieri, membrii APPR, cu vârsta minimă de 18 ani, care respectă cumulativ toate condițiile din Regulamentul Campionatului disponibil pe platforma dedicată www.campionatulfermierilor.ro. Meciurile s-au desfășurat în două reprize de 15 minute, timp efectiv de joc, și a câștigat echipa care a marchat cele mai multe goluri. Toate meciurile au fost arbitrate de arbitri profesioniști, iar comentatorul întregului campionat a fost cunoscutul jurnalistul sportiv Dorin Chioțea.

Toate meciuri din etapa finala a CNFF au fost transmise live pe paginile de Facebook si YouTube Farm Forum, iar Marea Finală a fost transmisă live pe canalul Agro TV și pe paginile de Facebook și YouTube Farm Forum.

Campionatul Național de Fotbal al Fermierilor 2022 a fost organizat de APPR cu susținerea Partenerului Oficial, Corteva Agriscience, a Partenerului Instituțional, USV Iași, și a sponsorilor Groupama, Ipso, Michelin, Rodbun, Agrochirnogi, Aldahra și Intersnack.

CNFF este un proiect dezvoltat și implementat de Rainbow Colorful Ideas, sub semnătura Colorful Concepts

– Any Idea is possible!

Link-uri utile:

Platformă online dedicată: www.campionatulfermierilor.ro Canalele de social media Farm Forum: Facebook și YouTube

Galerie foto de la editia aII-a a CNFF: https://campionatulfermierilor.ro/imagini-campionat-a-doua-editie/

Regulamentul Campionatului Național de Fotbal al Fermierilor: https://bit.ly/3FVojsI