Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat astăzi, 4 februarie 2021, HOTĂRÂREA nr. 6 pentru aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea.

Pe lângă actualizarea listei statelor cu risc epidemiologic a fost introdusă și obligația ca la intrarea în România, persoanele care sosesc din țările/zonele/teritoriile cu risc epidemiologic ridicat să prezinte certificatul unui test negativ RT-PCR pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de data intrării în țară.

Anexa nr. 1 la HCNSU nr. 6 din 04.02.2021

Lista țărilor/zonelor/teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat, conform Hotărârii nr. 6 din 04.02.2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență

Zona Galbena (carantina la domiciliu/locația declarata pentru 14 zile) Stat/Zona/Teritoriu Rata de incidenta cumulata la 100.000 locuitori* Portugalia 1652.5 Gibraltar 1317.9 Andorra 1121.1 Israel 1092.8 Spania 1036.2 Insulele Turks si Caicos 1030.5 Muntenegru 991.0 Cehia 896.5 Monaco 858.4 Slovenia 818.8 Statele Unite ale Americii 719.9 Liban 706.8 San Marino 690.8 Marea Britanie 632.0 Letonia 550.9 Lituania 533.3 Seychelles 526.7 Panama 518.2 Estonia 518.1 Aruba 516.1 Emiratele Arabe Unite 509.1 Sint Maarten 499.0 Irlanda 485.7 Slovacia 468.4 Malta 465.2 Puerto Rico 459.7 Saint Lucia 435.7 Suedia 429.5 Franța 427.0 Saint Vincent si Grenadine 411.9 Olanda 371.8 Albania 364.6 Guernsey 356.8 Columbia 356.5 Brazilia 337.6 Serbia 326.4 Bahrain 320.3

Stat/Zona/Teritoriu Rata de incidenta cumulata la 100.000 locuitori* Chile 298.9 Luxemburg 296.0 Elveția 293.2 Italia 284.6 Argentina 279.8 Belgia 276.4 Uruguay 266.7 Liechtenstein 265.8 Georgia 261.6 Bolivia 254.0 Eswatini 246.5 Maldive 245.7 Kosovo 242.8 Tunisia 238.3 Insulele Falkland 229.7 Austria 224.3 Peru 224.2 Belarus 222.0 Germania 218.4 Cipru 217.8 Africa de Sud 199.6 Cabo Verde 198.7 Polonia 196.1 Rusia 189.8 Republica Dominicana 185.5 Canada 181.5 Croația 181.3 Macedonia de Nord 180.8 Kuweit 175.2 Malaezia 174.6

*(date publicate de ECDC joi 4 februarie 2021 pentru perioada 18 – 31 ianuarie 2021)