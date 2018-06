Camera Deputaților, ca for decizional, a aprobat astăzi, cu majoritate de voturi, proiectul de lege inițiat de deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Băișanu, prin care persoanele asistate social își vor pierde ajutoarele financiare dacă refuză o singură dată un loc de muncă. Alexandru Băișanu a precizat că în același timp, persoanele care își vor pierde ajutoarele din acest motiv nu vor putea să depună din nou un dosar de asistență socială decât după o perioadă de un an. „Asta înseamnă că pe toți cei care i-am văzut apți și capabili de muncă și care aveau „frezoane” pentru că a nu munci, primesc un ajutor substanțial de la Parlamentul României și anume pariul cu munca. Consider că a venit momentul ca în România fiecare cetățean să primească venituri în funcție de munca pe care o depun. Evident, această lege nu se referă la cei care sunt cu adevărat persoane cu nevoi speciale. Acestea trebuiesc ajutate. Iar ceilalți trebuie trimiși la muncă pentru că România are locuri de muncă, dar nu mai are oameni care să muncească”, a spus deputatul sucevean.

El a explicat că refuzul de muncă va fi constatat de către primari, prin Direcția de Asistență Socială din cadrul primăriilor, după care va face un raport în urma căruia cei care refuză să muncească își vor pierde ajutoarele financiare. „Evident, există și soluția acestor oameni de a munci sezonier pe timp de vară, toamnă sau primăvară când e nevoie de munci în agricultură sau în construcții. Refuzul de două ori a unui astfel de loc de muncă va atrage de la sine, și de data aceasta, pierderea acestui venit, pe care, în opinia noastră, trebuie să-l primească doar cei care muncesc în România”, a precizat Alexandru Băișanu. El consideră că și acei primari care până în prezent își obțineau mandatele cu voturile celor care primeau ajutoare sociale ar trebui să înceapă să muncească pentru dezvoltarea comunităților pe care le conduc. „Dacă până acum o serie de primării din România, indiferent de coloratura politică, au câștigat, unii dintre ei, primăriile cu oameni care au primit aceste ajutoare financiare fără a depune muncă, le spun foarte clar: domnilor primari apucați-vă de treabă și nu mai așteptați voturi pe bani plătiți de stat. Faceți proiecte dezvoltați comunitatea pentru a primi voturi reale, cinstite și corecte”, a declarat deputatul ALDE de Suceava.

El a precizat că în cursul zilei de marți, după o serie de discuții cu ministrul muncii, Olguța Vasilescu, aceasta a propus un proiect foarte important, și anume oferirea a 500 de euro pe lună, pentru un angajat, societăților care angajează astfel de persoane care ies din sistemul asistaților social, a tinerilor și a celor care sunt în momentul de șomaj. „Urmează și un alt lucru care trebuie făcut neapărat, și anume faptul că actualul ministru al educației să repună pe tapet problema școlilor de meserii sau a fostelor școli profesionale, care în momentul de față sunt la pământ. Cred că rolul actualului ministru al învățământului este să repare ceea ce au stricat alții înainte. Pentru că dacă vom avea meseriași din aceste școli profesionale vom avea și oameni capabili să muncească și unde să muncească”, a mai precizat Alexandru Băișanu. El a arătat că în prezent aproximativ 270.000 de persoane primesc ajutoare sociale. „Nu numărul contează. Contează enorm de mult ceea ce se înțelege și care este modelul care îl oferă acești adulți copiilor lor. În mare majoritate oamenii care nu au loc de muncă, asistații social, au și familii numeroase cu mulți copii. Imaginați-vă șase – șapte copii care trăiesc într-o astfel de familie, care văd că tata și mama nu muncesc, iar modelul lor va fi nu muncești, primești bani de la stat și poți trăi în continuare. Aceasta este reparația noțiunii de muncă pe care poporul român o merită”, a declarat deputatul ALDE. Pe de altă parte, el a spus că nu i se pare normal ca un român care a muncit o viață la CAP, pe vremea comunismului, să primească o pensie de 600 de lei, iar o familie care primește ajutoare sociale, și pentru copii și pentru lemn, câștigă circa 1.800 de lei pe lună.