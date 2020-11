Kitana Savage, în vârstă de 29 de ani, a căzut în patima drogurilor, a petrecerilor și a suferit de anorexie în adolescență, după ce părinții ei au murit brusc într-un accident aviatic. Acum, este mândră de povestea ei de viață și spune că nu s-a mai atins de droguri de zece ani, notează click.ro.

După ce și-a făcut operații estetice de peste 700.000 de euro, ea susține că acesta este secretul recuperării sale. Și-a pus implanturi mamare, silicon în fund, botox și acid hialuronic în față, dar nu vrea să se oprească aici. „Când vine vorba de greutatea mea, totul a scăpat de sub control când mi-am pierdut ambii părinți și cred că acesta a fost principalul factor declanșator pentru anorexia mea și, în cele din urmă, bulimia de care am suferit. Nu am știut ce să fac, când mi-am pierdut părinții la o vârstă atât de fragedă. A fost greu, nu numai pentru că este traumatic, șocant și extrem de dureros, este greu pentru că îți dai seama că ai 17 ani și nu știi nimic despre lumea reală – așa că va trebui să treci singur prin toate lucrurile și să înveți calea grea.”, a povestit Kitana, citată de tabloidul britanic Daily Star, potrivit sursei citate.

Kitana a moștenit banii părinților, dar în curând a început să consume droguri și să aibă un stil de viață riscant.

