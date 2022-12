Deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu, a anunțat că în ședința de astăzi a Camerei Deputaților a fost votată propunerea legislativă pe care a inițiat-o prin care ce consacră anul 2023 marelui compozitor român Ciprian Porumbescu (1853-1883). Legea urmează să fie promulgată de către Președintele României.

„Ciprian Porumbescu este un simbol național, personalitate marcantă cu o activitate intensă și complexă. Născut la 14 octombrie 1853, în Șipotele Sucevei, Ciprian Porumbescu va începe studiul muzicii la Suceava şi Cernăuţi, continuându-și formarea profesională, asemenea multor nume mari din istoria noastră, în afară țării, mai precis la Konservatorium fur Musik din Viena.

Un titan al muzicii, Ciprian Porumbescu a fost și un luptător pentru cauza românilor din Imperiul Habsburgic. Pentru activitatea sa patriotică va fi arestat de către autoritățile austriece și încarcerat timp de trei luni. Din păcate, această perioadă de detenție se va dovedi fatidică, Ciprian Porumbescu îmbolnăvindu-se de o tuberculoză care îi va aduce sfârșitul prematur la doar 29 de ani”, a spus Gheorghiu. El a precizare că precum Iulia Hașdeu sau Nicolae Labiș mai târziu, subita curmare a vieții unui mare talent, așa cum a fost Ciprian Porumbescu, a privat generații de români de potențialul creator enorm al unuia dintre cei mai de seamă reprezentanți ai națiunii române.

„Determinarea de a iniția o lege care să dedice anul 2023 vieții și operei marelui Porumbescu a rezidat în dorința de a celebra un simbol național. Noi românii, indiferent de criteriile care ne individualizează și care oferă diversitate națiunii noastre, avem cu toții un trecut comun. În spatele drapelului tricolor, ce mândru flutură astăzi în acest colț de Europă, stă opera multor generații, fiecare cu încercările și aspirațiile sale. Toți înaintașii noștri, pe ai căror pași sperăm să călcăm și la a căror înălțime aspirăm să ne ridicăm, fiecare cu vocația sa, au clădit această țară și această națiune. Cultura și istoria neamului nostru sunt elementele care astăzi ne țin împreună, ne oferă o identitate și un drum. Prin anvergura de care au dat dovadă, înaintașii noștri au ținut permanent racordat acest spațiu la spiritul european”, a declarat deputatul liberal sucevean. El consideră că Ciprian Porumbescu este unul dintre depozitarii cei mai de seamă ai europenității românilor. „De pe 24 februarie, momentul debutului nenorocitei invazii rusești împotriva Ucrainei, vedem cât de importantă este coeziunea unei națiuni în fața pericolelor la adresa securității și a stilului său de viață. Inițiativele care au rolul de a celebra sau comemora personalități sau evenimente importante pentru istoria noastră națională sunt vitale, deoarece ele cimentează legătura invizibilă care face din 19 milioane de români, ce niciodată nu se vor cunoaște unii pe alții, o familie gata să reziste în fața oricăror vicisitudini și pericole ce amenință valorile sale supreme: libertatea și democrația”, a spus Gheorghiu.