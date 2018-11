A fost desemnat constructorul care va realiza noul terminal al Aeroportului Internațional ”Ștefan cel Mare” de la Salcea. Este vorba de un consorțiu al cărui lider este o firmă clujeană. Anunțul a fost făcut de șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, în cadrul ședinței solemne a Consiliului Județean care s-a desfășurat miercuri, 28 noiembrie, în Sala ”Ștefan cel Mare” a Palatului Administrativ, la împlinirea a 100 de ani de la Unirea Bucovinei cu Țara. Flutur a declarat că investiția re ridică la 12 milioane de lei și are ca termen de finalizare un an și trei luni. Noul terminal este proiectat pentru procesarea a 500.000 de pasageri pe an.