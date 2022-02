Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru contrabandă unui fălticenenean după ce a fost filat și prins în flagrant. La percheziții bărbatului i-au fost găsite 370 de pachete de țigări cu timbru ucrainean pentru care nu a putut prezenta documente și suma de 620 de lei.

