Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat, astăzi, că a fost finalizat traseul autostrăzii A7 pe teritoriul municipiului reședință de județ. Ion Lungu a declarat că municipalitatea a acordat tot sprijinul firmelor care au lucrat la stabilirea traseului și a venit cu soluții acolo unde traseul trecerea peste unele locații, cum ar fi cimitirul din Ițcani. „Am creat condiții, am fost implicați la nivel nostru de Serviciu de Fond Funciar. Am dat relații despre traseul pe unde trece această autostradă, cu suprafețele care trebuie expropriate, cu proprietarii. Mai mult, chiar am modificat traseul pentru că la un moment dat trebuia să treacă prin cimitirul de la Ițcani. Și atunci l-am mutat cu 100 de metri mai sus”, a precizat Lungu. El a spus că Primăria Suceava a fost implicată în această etapă a construcției autostrăzii și a acordat tot sprijinul. Ion Lungu a arătat că prezentarea traseului autostrăzii se va face într-o conferință de presă care va fi susținută în prezența președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur.

