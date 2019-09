Lucrările de mansardare a scolii generale nr.10 din cartietul Burdujeni al municipiului Suceava au fost finalizate, a anunțat primarul Ion Lungu. El a spus că acum la începutul noului an școlar se vor da în funcțiune Se dau in 6 noi sali de clasa pentru un numar de 180 elevi. ”De asemena este amenajata o aula pentru activitățile școlare. Este o investitie așteptată de locuitorii din zona, scoala este foarte solicitata, ceea ce doveste faptul ca aici se face perfomanta! Mult succes in noul an școlar!”, a declarata Lungu.

