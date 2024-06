Trupul băiețelului în vârstă de 10 ani, înecat în apele râului Siret a fost identificat si recuperat la o distanță de aproximativ 500 de metri în aval, față de locul unde au fost găsite hăinuțele sale, pe mal. Potrivit ISU, echipajelor sucevene li s-au vor alătura colegi scafandri de la Inspectoratele pentru situații de urgență din Botoșani și din Iași.

