Cu ocazia sărbătoririi a 145 de ani de la înființarea Partidului Național Liberal, în cinstea marelui om politic Ion C. Brătianu, co-fondator al partidului și primul său președinte, astăzi, în fosta Vilă Florica a familei Brătianu, a fost inaugurat Muzeul Național Brătianu. La ceremonia de inaugurare au fost prezenți Ludovic Orban, Premierul României, Bogdan Gheorghiu, Ministrul Culturii, Liviu Brătescu, Secretarul de Stat în Minsterul Culturii, alături de alte personalități care au contribuit la această realizare.

Înființarea Muzeului Național Brătianu și inaugurarea sa astăzi, 24 mai 2020, reprezintă încă una dintre realizările mandatului Ministrului Culturii, Bogdan Gheorghiu, înfăptuită cu sprijinul direct al primului-ministru Ludovic Orban.

„Mă bucur că putem da românilor acest loc unde să se întâlnească cu istoria, unde să cunoască viața înaintașilor noștri, care au pus temelia transformării României într-un stat modern. Acest Muzeu relevă rolul fundamental al familiei Brătianu și al Partidului Național Liberal în istoria și evoluția României”, a afirmat premierul Ludovic Orban.

„Marcarea a 145 de la înființarea Partidului Național Liberal ne găsește astăzi în condiții neobișnuite, dar într-un cadru drag nouă, care ne oferă speranță, grație încărcăturii istorice. Ansamblul Conacului Brătianu – Vila Florica a adunat în jurul său oameni care au fost prezenți mereu în prima linie atunci când România a avut nevoie de decizii ferme pentru dezvoltare și chiar pentru supraviețuire. Reprezintă locul în care liberalii au pus bazele principiilor ca unitate, modernizare, dar și al culturii ca motor al societății. Mă bucură faptul că, și în anul 2020, tot guvernarea liberală a înființat o nouă instituție muzeală care astăzi s-a deschis publicului, o instituție care să recunoască importanța națională a celor care au scris istoria cu mândrie, dar și sacrificii”, a declarat Ministrul Bogdan Gheorghiu.

Muzeul aduce în atenția publicului figurile marcante ale familiei Brătianu, a contribuției acestora la cultura și istoria românilor, respectiv formarea României Moderne și a României Mari. În cadrul muzeului va fi organizat un departament de documentare, respectiv o bibliotecă, care să dețină colecții de cărți, publicații și cataloage ilustrând bibliografia privind viața și opera membrilor familiei Brătianu, studii de specialitate, monografii, albume, fotografii, alături de alte documente.

De asemenea, va fi creată o secție de activități de pedagogie muzeală pentru copii și tineret cu scopul stimulării creativității acestora și vor fi organizate activități menite să contribuie la aprofundarea și mediatizarea, de o mai mare amploare, a informațiilor despre istoria familiei Brătianu și a locurilor unde aceasta a trăit.

Ion C. Brătianu s-a numărat printre fondatorii Partidul National Liberal, la 24 mai 1875, alături de Mihail Kogălniceanu, A.G. Golescu, Gh. Vernescu și Tache Anastasiu și a fost, totodată, primul președinte al partidului. Sub conducerea Partidului Național Liberal, in 1877, România şi-a proclamat independenţa, iar la sfârșitului Primului Război Mondial, în 1918, România şi-a împlinit obiectivul naţional al Marii Uniri. Tot sub conducerea liberală din perioada interbelică au fost promovate: reforma agrară, organizarea administrativă unitară, o nouă legislaţie electorală şi măsuri de refacere a economiei.

Principiile s-au concretizat în fapte, iar în timpul guvernărilor liberale s-au construit marile instituții de cultură din România: Ateneul Român, Teatrul Național din București, Muzeul Satului.

Mă bucură faptul că, și în anul 2020, tot guvernarea liberală a înființat o nouă instituție muzeală care astăzi s-a deschis publicului, o instituție care să recunoască importanța națională a celor care au scris istoria cu mândrie, dar și cu sacrificii. Mentorii noștri au fost și vor rămâne familia Brătianu, Mihail Kogălniceanu, I. G. Duca, Ion Ghica, C.A.Rosetti. Voi folosi acest prilej pentru a aduce un omagiu liberalilor care și-au pierdut viața în închisorile comuniste și față de care avem datoria să continuăm crezul libertății, inclusiv prin exprimările culturale.

Ionel Brătianu ne spunea pe 1 Ianuarie 1923 că:

„Nu de astăzi, ci dintotdeauna, dezvoltarea culturii, a părut partidului național liberal ca făcând parte din nevoile vitale ale întemeierii și ale dezvoltării statului.”

Așadar, de 145 de ani, cultura românească este ridicată la nivel de principiu doctrinar de către PNL, iar învățarea, împărtășirea și transmiterea ei din generație în generație este responsabilitatea fiecăruia dintre noi.

Îi mulțumesc domnului prim-ministru și Președinte al Partidului Național Liberal pentru încrederea investită și pentru sprijinul nemijlocit față de cultură.

Totodată, îi felicit pe toți cei care, în ultimele luni, și-au dedicat timpul și energia în proiectul Muzeul Național Brătianu și le doresc la fel de mult devotament pentru a transforma această instituție într-o emblemă a patrimoniului național.

La mulți ani Partidului Național Liberal, la mulți ani fiecărui membru și susținător liberal, la mulți ani culturii liberale!