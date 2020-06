Astăzi, 4 iunie, când s-au împlinit 100 de ani de la semnarea Tratatului de la Trianon, la Parohia „Nașterea Maicii Domnului” de lângă Palatul de Justiție din Suceava a fost inaugurat Turnul Marii Uniri. Totodată, un sobor de preoți, în frunte cu episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Prea Sfințitul Damaschin, a oficiat o slujbă în aer liber. Printre participanții la eveniment s-au numărat președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, primarul Ion Lungu și viceprimarul Marian Andronache. Monumentul de lângă Palatul de Justiție din Suceava este închinat tuturor eroilor români care au înfăptuit Marea Unire.

În cuvântul său, PS Damaschin i-a evocat pe cei care acum 100 de ani au înfăptuit Marea Unire, el făcând, în același timp, un apel la unitatea românilor din ziua de astăzi. „Am săvârșit o slujbă de pomenire pentru eroii neamului nostru, mai ales ducându-ne cu mintea acum 100 de ani la acei oameni vrednici datorită cărora noi, astăzi, suntem împreună într-o țară numită România. Oamenii care au lucrat cu inima, care au lucrat cu mintea, fie pe căi diplomatice, fie mai înainte pe câmpul de luptă, astfel încât să nu avem un Ardeal, o Moldovă și o Țară Românească, ci să avem România. Această rugăciune a fost pe de o parte o rugăciune prin care am cerut iertare de la Dumnezeu pentru greșelile pe care și ei le-au făcut, dar în același timp a fost și un mod de a ne arăta recunoștința față de acei oameni. Pe lângă recunoștință, cred că acum la 100 de ani trebuie să mai arătăm și altceva. Și anume, o părere de rău. Această părere de rău trebuie să fie una colectivă. E o părere de rău că din moștenirea pe care ne-au lăsat-o acei bravi oameni, noi am pierdut Nordul Bucovinei și Basarabia, care nu se mai află astăzi în aceeași țară numită România. Trebuie să fie o mea culpa comunitară, asumată de toți, că nu am știut să păstrăm așa cum se cuvine moștenirea respectivă. Și mai am un gând pentru dumneavoastră, pentru noi toți. Dacă acum 100 de ani oamenii au putut să lase interese proprii, păreri personale și așa mai departe și să se coaguleze și să fie un singur gând, o singură inimă, de ce nu am putea și noi astăzi? <Tu mi-ești frate, eu ți-s frate, în noi doi un suflet bate>, <Hai să dăm mână cu mână, cei cu inima română>. Nu sunt doar versuri sau cântece care să ne încânte auzul. Sunt totdeauna actuale. Aș îndrăzni a zice mai ales acum. În vremuri grele dacă nu știm să stăm umăr la umăr, inimă lângă inimă și mână lângă mână pentru a face binele, nu vom putea să răzbim. Deci de aceea gândul meu și rugăciunea mea în același timp, pentru fiecare, pentru mine și pentru toți este să învățăm din pilda acestor oameni vrednici. Există momente în viață când nu mai contează. Nu mai contează atât de mult părerea mea personală, dacă trebuie să fim una. Nu contează diferențele, că unul este într-o parte și celălalt este în altă parte. Dacă binele este comun, dacă luptăm toți pentru același lucru, atunci lăsăm interesele personale, care sunt legitime până la un punct, lăsăm dorințele noastre, preferințele noastre pentru cineva sau pentru celălalt, pentru a putea să slujim o comunitate, o țară, pentru a putea să ținem unitatea în familie, care e mai importantă. Că dacă în familie nu vom reuși noi să fim una, soțul cu soția, copiii împreună cu părinții, atunci neavând această formă de împreună glăsuire într-un cerc restrâns cum este familia, cum este locul de muncă, apoi mai greu va fi într-o comunitate mai lărgită. Dumnezeu să îi odihnească și să le răsplătească celor care au luptat pentru ca noi să fim astăzi așa cum suntem”, a spus PS Damaschin Dorneanul.