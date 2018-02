Preşedintele Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur şi managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă « Sf. Ioan cel Nou », Vasile Râmbu, au inaugurat joi, 15 februarie Secția de Îngrijiri Paliative, a 25-a ca număr, din cadrul celei mari mari unităţi spitaliceşti din judeţ, o investiţie care a costat 1,25 de milioane de euro. Noua secţie destinată bolnavilor în fază terminală a fost amenajată la demisolul clădirii Secției de Pneumoftiziologie de la Spitalul Vechi pe o suprafaţă de 600 de metri pătraţi și dispune de 25 de paturi.

Investiţie de 1,25 de milioane de euro

Cele mai multe saloane sunt dotate cu două şi trei paturi există un salon cu un pat şi un altul cu patru paturi. Toate saloanele sunt dotate cu toalete proprii şi aparatură medicală de ultimă generaţie. Secţia mai dispune de un lift pentru pacienţi. Ea este deservită de 3 medici, 13 asisten ț i medicali ș i 12 infirmiere, cu normă întreagă, precum ș i de un psiholog, un asistent social, un kinetoterapeut ș i un preot, cu jumătate de normă. Managerul Spitalului Judeţean, Vasile Râmbu, a ţinut să-i mulţumească şefului administraţiei judeţene, Gheorghe Flutur, pentru «sprijinul solid » acordat pentru realizarea acestei investiţii extrem de necesare. « Acest gen de servicii medicale este foarte cerut tocmai prin faptul că îngrijirile curative de multe ori nu mai sunt suficiente şi urmează cele de paliaţie care au ca scop principal asigurarea calităţii vieţii atât a pacienţilor aflaţi în dificultate cât şi a familiilor acestora », a spus Râmbu.

« Mîinile care ne ajută sînt mai sfinte decît gurile care se roagă”, motto-ul personalului medical

El a subliniat că este extrem de mulţumit pentru că a reuşit să-i combată pe sceptici care nu au crezut că dintr-un spaţiu aproape fără utilitate se poate face ceva pentru cei aflaţi în suferinţă. Râmbu a adăugat că motto-ul personalului medical care deserve ș te Sec ț ia de Îngrijiri Paliative este: „Mîinile care ne ajută sînt mai sfinte decît gurile care se roagă”. Managerul Spitalului Judeţean a men ț ionat că sec ț ia se adresează bolnavilor în faze terminale ș i că, la momentul actual, 300-350 de persoane ar putea beneficia de serviciile acesteia.

Flutur : « Viaţa ne arată că este mare nevoie de asemenea secţii pentru bolile terminale »

La rândul său Gheorghe Flutur, a felicitat conducerea spitalului pentru noua realizare arătând că investiţia este uina curajoasă care este dedicată Centarului Marii Uniri. «Din păcate viaţa ne arată că este mare nevoie de asemenea secţii pentru bolile terminale. E o inevstiţie curajoasă şi cred că întregeşte serviciile pe care le oferă Spitalul Judeţean Suceava către populaţie şi are o adresabilitate pentru un segment extrem de delicat de pacienţi cei care se flă în faza de boli terminale. Mulţumesc echipei şi managerului Vasile Râmbu pentru implicare », a declarat Flutur. El a precizat că sec ț ii de Îngrijiri Paliative mai sînt la spitalele din Fălticeni ș i Siret ș i la centre private din Ili ș e ș ti ș i Sucevi ț a. Flutur a subliniat că investiţiile la Spitalul Judeţean vor continua şi a amintit că peste două săptămâni vor fi inaugurate noua staţie de sterilizare şi sistemul modern de neuronavigaţie de la secţia de neurochirurgie. Secţia de îngrijiri paliative va intra în funcţiune începând cu data de 1 martie.