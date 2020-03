A fost înregistrat al 6-lea deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). Persoana este un bărbat de 64 de ani, din Arad, care a fost internat din data de 20 martie a.c. în stare gravă la Spitalul Județean Arad, intubat în secția ATI. Bărbatul a decedat în cursul zilei de astăzi și tot în această zi a fost confirmat pozitiv la testul pentru noul coronavirus.

