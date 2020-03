Astăzi a fost înregistrat decesul cu numărul 14. Este vorba despre un bărbat de 52 ani internat în Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava care a fost confirmat pozitiv la COVID 19 in data de 23 martie 2020 și care a decedat în această după amiază. Bărbatul sufereade obezitate.

