Pomul de Craciun din centrul Sucevei a fost montat pe amplasament vineri seară, a anunțat viceprimarul Marian Andronache. Molidul are o înălțime de 14 metri și a fost recoltat de pe raza ocolului silvic Pojorâta. Incepand de sâmbătă se va monta si instalatia luminoasa, una noua, care va contine 70.850 de beculete sclipitoare. ”Multumesc Directiei Silvice Suceava care ne-a asigurat si in acest an pomii de Craciun pentru municipiu, precum si colegilor de la Directia Domeniului Public care au asigurat transportul si punerea lor pe pozitie”, a spus Andronache.

